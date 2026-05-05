Luciani propone a los imputados en “Vialidad II” un juicio abreviado a cambio de confesiones

El próximo 15 de mayo el calendario judicial marca el inicio de un nuevo juicio, “Vialidad II”, relacionado con la obra pública al igual que “Cuadernos”, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 con audiencias dos veces a la semana, los martes y los jueves.

“Vialidad” es la causa por la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está presa en su domicilio, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En junio pasado, la Corte Suprema ratificó su condena a seis años y medio de prisión por el delito de administración fraudulenta y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos. Rechazó la condena por asociación ilícita.

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"Histórico fallo" y "titán político": cómo cubrieron los medios del mundo la condena a Cristina Kirchner

En las últimas semanas, en sus declaraciones ante el TOF 7, más de 20 imputados, varios de los cuales habían declarado como “arrepentidos” impulsados por el fiscal Carlos Stornelli, revelaron aprietes, presiones, humillaciones y anomalías de todo tipo.

En ese contexto, Página 12 reveló que el fiscal Diego Luciani, el mismo de la primera causa de Vialidad, apuesta a evitar la exposición de un juicio oral en Vialidad II, por lo que les propuso a los diez imputados, cuatro empresarios y seis ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, hacer un juicio abreviado. Les propone que reconozcan un delito a cambio de tener penas que no sean de prisión.

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Los imputados son Fernando Abrate, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Carlos Joaquín Alonso, exsubadministrador General de la DNV; Martín Báez, hijo de Lázaro (condenado en el primer juicio de Vialidad) por su función en las empresas Kank y Costilla S.A, Loscalzo y Del Curto S.R.L y Austral Construcciones S.A; Fernando Butti, también por su papel en las mismas empresas que Báez; Myriam Costilla, presidenta de Kank y Costilla S.A; Julio Mendoza, presidente de Austral; Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la DNV; Gustavo Gentili, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Jorge Gregorutti, exgerente de Obras y Servicios Viales de la DNV; Sergio Passacantando, exgerente de Administración de la DNV.

Según Página 12 siete de los 10 acusados estarían dispuestos a convalidar el acuerdo. El tribunal tiene la última palabra.