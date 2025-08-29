Luis Caputo mostró un chat de amor con Milei y atacó al kirchnerismo: "Nos mandó su brazo armado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó diferencias con Javier Milei y definió su vínculo con el Presidente como "una relación simbiótica". Con el objetivo de "despejar cualquier duda", el funcionario mostró un chat privado de Whatsapp con el mandatario, con mensajes de afecto y un corazón.

"Debería haberle pedido permiso, pero no lo hice. Espero que no le molesta al Presidente. Lo voy a mostrar para que cuando un periodista o un kuka quiera instalar el rumor, muestre esto", expresó Caputo en el canal de streaming oficialista Carajo, antes de acerca la pantalla de su celular a la cámara para mostar su conversación con el titular del Ejecutivo.

"TE QUIERO TOTO...!!! SOS LO MÁS DE LO MÁS...!!!", escribió Milei y luego le envió el sticker de un corazón. "Jaja, yo tmb. Espalda con espalda vamos", respondió el ministro, quien luego detallo: "Tengo un mensaje como ese más o menos cada tres días". Se trata de una conversación reciente, aunque anterior a este jueves.

El chat entre Javier Milei y Luis Caputo.

La consulta sobre su vínculo con Milei llegó luego de que circularan versiones de una mala relación entre ambos a partir de diferencias en la gestión del proyecto económico. En ese sentido, Caputo salió a desmentir una pelea con el Presidente en medio de un momento delicado para el gobierno libertario, que atraviesa el escándalo por el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Nunca hubo una relación tan buena entre un presidente y un ministro de Economía, probablemente, en toda nuestra nuestra historia. No puedo estar dos años y medio más con este cuento", afirmó durante su participación en el programa Las tres anclas, en el que participa parte de su equipo económico.

El titular de la cartera económica agregó: "Pude haber discutido con los chicos (los integrantes del equipo económico), pero no discutí ni una vez con el Presidente en 18 meses. Sé lo que piensa él porque es lo mismo que pienso yo", aseguró, en línea con los elogios que suele lanzarle Milei en sus discursos.

"Siguen con que yo me voy. Me voy a quedar hasta el 10 de diciembre de 2027, faltan dos años y medio, no puedo desmentir esto cada vez que lo dicen", expresó, y aseguró que "los medios siguen jorobando con eso" aunque ya aclaró que "nunca" discutieron.

De la misma manera, aseguró que ningún funcionario del Ministerio que encabeza tiene permitido "hablar en off". "Les tengo prohibido hablar en off. O sea que cualquiera que diga que alguien dijo algo en off es mentira. Y si dijeran algo, jamás dirían lo que dijeron que dicen", afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Economía se refirió a las derrotas que atravesó el Gobierno en el Congreso en las últimas semanas y sostuvo que "la oposición liderada por el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos" a través de su brazo armado.

"El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal. Para eso mandó a su brazo armado legal, que es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron: 'Vayan y voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico, que hagan terrorismo económico'. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo", aseguró el funcionario.

Según Caputo, el objetivo de la oposición es que aumente la inflación, el dólar y "todas las cosas que la gente percibe en su vida diaria" para desestabilizar al Gobierno. "Ellos son el brazo armado. Ahora necesitan balas. ¿Cuáles son las balas? ¿Cuál es la munición? El excedente de pesos, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la liquidez", indicó.

En el plano económico, el ministro definió al proyecto actual como "una etapa transitoria producto de una oposición que quiere destrozar el país" y responsabilizó a la oposición por "la volatilidad de las tasas" de interés. "Es producto de lo que hizo la oposición, que lo único que quiere es voltear al Gobierno", aunque dijo que en la administración nacional no hay preocupación al respecto. "Sabemos que es algo de corto plazo. Cuando la gente vote, va a bajar la tasa, el riesgo país y van a subir las acciones", dijo.

