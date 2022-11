Luis Juez salió a responderle al presidente Alberto Fernández después de que este lo criticara por sus polémicos dichos donde el senador sostuvo que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida", a lo que el mandatario le dijo que "gracias a ella hizo su carrera".

"¿En serio Sr. Presidente que usted cree tener autoridad moral para recomendarme alguna conducta, confundiendo adrede, malinterpretando y descontextualizando mis dichos?", cuestionó el funcionario en su descargo realizado a través de Twitter.

Alberto Fernández le pidió a Luis Juez que se retracte de sus dichos sobre la Democracia: "Gracias a ella hizo su carrera"

En este sentido, sostuvo: "Yo soy hijo de ésta democracia, no conozco otra forma de gobierno, pero eso no me impide decirle a usted y a toda esa casta política, que han vivido y viven de los privilegios, que ésta democracia está en deuda con su pueblo".

"No hay un solo indicador que nos diga que estamos mejor que hace 40 años", reclamó Juez y señaló que "Alberto y su banda, con distintas caras y colores de camiseta, han gobernado los últimos 28 años de estos 40".

"Recomiéndele conductas a Dylan, si todavía le da pelota", concluyó el senador con una chicana.

Polémica frase de Luis Juez: "Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida"

El cruce entre Alberto Fernández y Luis Juez

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el senador nacional habló sobre el regreso a la democracia en 1983 y señaló que esto no le cambió la vida a "ningún argentino", dichos que derivaron en su posterior cruce con el presidente Alberto Fernández.

"Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. La gente la está pasando muy mal. Hay mucho fanatismo y la violencia viene desde arriba. Uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón, pero no es así. Quieren imponer la razón con la fuerza y eso la sociedad lo nota", expresó Juez.

Ante las polémicas declaraciones del funcionario, Fernández salió a responderle a través de Twitter y consideró que "los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país" y también "a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos".

Asimismo, sostuvo que "poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia", en referencia al periodo de la dictadura cívico-militar.

Alberto Fernández le pidió a Luis Juez que se retracte de sus dichos sobre la Democracia: "Gracias a ella hizo su carrera"

El mandatario también publicó otros tres tweets en los que recordó que "cuando dijimos 'Nunca Más', decidimos terminar de una vez y para siempre con el discurso autoritario y violento". Y agregó: "Quienes agitan fantasmas degradando la democracia, deben asumir la grave irresponsabilidad en la que incurren. Nuestro deber es hacer una democracia más fuerte que a todos integre con justicia social".

En el último mensaje, el presidente afirmó que "la democracia sí nos ha mejorado la vida. Y como es perfectible, seguiremos fortaleciéndola para vivir cada día en una Argentina mejor".

A su vez, aprovechó la última línea para dirigirse de manera directa a Juez. "Gracias a ella, Luis Juez ha hecho su carrera. Espero que se retracte. Dentro de la democracia, lo que quieran. Afuera, nada".

