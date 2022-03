Dylan, el perro de Alberto Fernández, "opinó" de la polémica con su adiestrador en el Ministerio de Seguridad

Luego de que el Ministerio de Seguridad designara como director a Ariel Zapata, señalado como el adiestrador del perro de Alberto Fernández y por los ingresos a la Quinta Olivos, desde la cuenta de Instagram de la mascota presidencial desmintieron que el flamante funcionario haya aleccionado a "Dylan".

"Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a "mi adiestrador" en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no", comienza la publicación en la mencionada red social, simulando un posteo hecho por el propio "Dylan" Fernández.

Alberto Fernández y Dylan.

"Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor", prosigue el posteo, acompañado por una imagen del can usando anteojos y leyendo el diario.

"Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice "quedate", asegura, al mismo tiempo que añade: "Pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo".

"Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten", concluye el texto.

El puesto de Zapata en el Ministerio de Seguridad

A través de la decisión administrativa 228/2022, publicada en el Boletín Oficial, se nombró a Ariel Zapata como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo, de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, en la cartera conducida por el ministro Aníbal Fernández.

Por otro lado, ocupará el cargo de manera transitoria durante 6 meses, y su salario, que no figura en la normativa, saldrá de "las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD". En la carrera administrativa, el puesto que obtuvo Zapata está dentro del Nivel A - Grado 0 del escalafón estatal, una función ejecutiva. Según el sitio Periodismo y Punto en base al registro oficial de UPCN, cobrará un sueldo de $279.649,32.

De esta manera, reemplazará a Juan Manuel Scanga y estará a cargo de la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y tareas como la detección de drogas y explosivos. Hasta el año pasado, Zapata era director de Cinotecnia en el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni.

FP / ED