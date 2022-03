Alberto Fernández pidió un aplauso para Ginés González García: “Pobre Ginés”

En un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el presidente Alberto Fernández recordó a Ginés González García y pidió un aplauso para él, a la vez esbozó un: “Pobre Ginés”. Llamó la atención la referencia al ex ministro de Salud a poco más de un año de que estallara el escándalo del Vacunatorio VIP.

“El otro día cené con Ginés, sí, un aplauso para Ginés. Pobre Ginés”, fueron las palabras de Fernández (mientras el público aplaudía) en acto de presentación del ciclo “Nosotras movemos el mundo”, una de las actividades previstas para conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

El Presidente estaba evocando una anécdota del exministro y sus políticas en cuestión de salud sexual y reproductiva en 2004 para señalar cuánto se avanzó desde entonces. Pero el detalle reivindicativo a quién decidió desafectar de su rol, representa, cuanto menos, una contradicción.

En enero de este año González García reconoció: “Quizás cometí alguna estupidez”, pero sostuvo que la decisión de Fernández no fue la correcta. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije”, expresó.

“Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado, pero tengo la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia”, había explicado en diálogo por FM Delta.

“Quizás cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el Ministerio. Pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, detalló.

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen muchos, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad”, aclaró entonces.

