Lula Levy: "El Gobierno porterño es indiferente a la gestión"

- ¿Qué ve de esta campaña?

-Presentándonos como una nueva generación, la verdad que muy contentos, muy entusiasmados. Vemos claramente que el escenario se volvió una lucha de poder y que ninguna fuerza o candidato se ha enfocado en los problemas que tenemos los porteños. Y nosotros venimos justamente a proponer algo diferente, a marcar la agenda de prioridades.

-¿Por qué se dio este escenario?

-Porque las fuerzas políticas usan esta elección para medirse entre sí, por una lucha de poder. Mientras la gestión del Gobierno de la Ciudad es indiferente a la gestión, indiferente a la educación, con la seguridad. indiferente con la basura, que también es un problema que perdura en el tiempo, Y nosotros para eso venimos trabajando muy fuerte y apoyados en los equipos técnicos de Evolución, que hace 12 años estudia la ciudad, y tenemos propuestas, algunas microintervenciones de corto plazo, de solución en el corto plazo y otras más profundas de largo plazo.

-¿Ejemplos?

-Vamos a impulsar una ley de educación, porque la Ciudad es el único distrito de todo el país que no tiene una ley. Una normativa va a generar el orden y le va a devolver el sentido a la escuela y su identidad, que es educar, enseñar. Hoy la escuela asume millones de tareas que no le corresponden y pierde el foco en la enseñanza. Hoy vemos chicos que egresan de primaria con estos datos: 4 de cada 10 no conocen las letras, no tienen los conocimientos básicos. Y a raíz de esto se desprenden varias propuestas, como la sala de 3 obligatoria, que hoy no lo es. Que la secundaria arranque más tarde, es algo que se ha hecho en Dinamarca, Estados Unidos y España. Se corre el horario porque biológicamente hoy los chicos se acuestan más tarde y necesitan entrar un rato más tarde y esto va a hacer que el desarrollo académico sea mejor. También un plus salarial para los docentes que dan clase en zonas más vulnerables, entendiendo que se dificulta el proceso de aprendizaje.

En el último año de secundario, que los chicos puedan tener orientación vocacional, que se monten escuelas de oficios y también de robótica. Hoy en la UBA tenemos una escuela de oficios muy exitosa para la sociedad y mucha gente lo aprovecha porque necesita muchas veces un trabajo rápido, que vincule la educación con el empleo. Y eso es parte del proyecto de ley que queremos incorporar en la ciudad. En materia de seguridad, paradas de colectivos seguras. Todos sabemos que nos da miedo tener un colectivo de noche, de día a veces también. Vemos también que se gobierna desde otro planeta, se ponen tótems y la verdad que nadie se siente más seguro con esos tótems. Nosotros venimos a plantear una distribución estratégica y real. Y como paraguas también de todo esto, venimos a darle una mirada real a la ciudad, a sentido común, que es lo que la política se olvidó hace mucho. Hoy tenemos problemas que no se resuelven y que muchas veces se venden como resueltos y están mal, se relacionan mal y tardan muchas veces. Y con los tótems de seguridad vemos que la verdad no cumplen la función que tienen que cumplir.

Además, los corredores seguros: mediante mi gestión en la UBA lo logramos en la zona de las facultades de las universidades, que implican más presencia policial, más patrulleros y más iluminación. Porque qué más importante que poner un policía cuando un chico sale de cursar a las 10 de la noche después de laburar y de estudiar todo el día. Y esa es la mirada fresca y real que nosotros venimos a aportar.

-¿Cómo se pueden diferenciar estas propuestas en un escenario con figuras instaladas como las de Manuel Adorni, Leandro Santoro, Silvia Lospennato?

-La diferencia es muy grande. En el caso de Santoro, hablan de sensibilidad. Pero mientras nosotros repartimos un plato de comida caliente desde la UBA en pandemia a gente en situación de calle, ellos estaban de joda en Olivos y vacunándose con prioridad. También vemos una gran diferencia en que el foco de todos está justamente en esa pelea de poder y nosotros venimos justamente a hablar de una agenda propia, del futuro y la juventud. Entendiendo que la juventud no es solamente el futuro, sino también el presente, y que lo que hagamos hoy es lo que va a determinar ese futuro. Y creemos que esa visión no la tienen otras listas. Así que esperamos el apoyo y el acompañamiento de la sociedad, que puedan verdaderamente apostar a una nueva generación que tiene ganas de trabajar y entrar en la Legislatura. Porque hay muchos candidatos, como vos decías. Hay un ex postulante a presidente, un ex jefe de gobierno, diputados nacionales, hay de todo. Y nosotros, la verdad, tenemos ganas de trabajar, de arremangarnos, y en vez de resignarnos y quedarnos en nuestras casas, decidimos ponernos a jugar este partido, que es difícil, sin duda es un desafío muy grande porque el nivel de conocimiento que tienen los otros candidatos. Pero bueno, ya nos plantamos en defensa de la la universidad pública y hoy venimos a hacer lo mismo en la Ciudad.

-¿Cuánto influye Martín Lousteau en su campaña?

-Es un referente importante que abrió paso a esta nueva generación, que verdaderamente no es algo común en la política, no es algo habitual que le dejen paso a la juventud, y de hecho: yo no vengo de su equipo, ni participé con él en una elección. Pero por supuesto que él como referente importante acompaña este proyecto, fue el que nos abrió el lugar, y además nos apoyamos en los equipos técnicos de Evolución.

-¿Mira encuestas?

-No, no, la verdad que no. Hay de todo, para arriba, para abajo, hay de todo, tratamos de no preocuparnos por eso, y ocuparnos ahora de la campaña y de seguir delineando las propuestas. Pero bueno, sí sabemos, por supuesto, que es un escenario difícil, y que no tenemos ningún resultado garantizado.