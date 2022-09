Macri: “Cristina tiene una falta de conciencia sobre la realidad”

Mauricio Macri volvió a criticar las políticas del Gobierno nacional, en particular el proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, y condicionó el diálogo con Cristina Kirchner al respeto de las instituciones. “Si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia”, sostuvo el líder de Juntos por el Cambio. El expresidente también habló de una eventual candidatura de 2023, aunque no terminó de despejar dudas sobre si competirá o no.

“Acá el diálogo se puede construir sobre la base de decir ‘estas ideas que han aplicado son un fracaso’. Hubiese fracasado cualquiera, hasta Copperfield fracasaría con estas ideas de aislarse del mundo, de destruir la cultura del trabajo, del mérito, de la modernización, de la evaluación y competencia en una sociedad que todavía tenemos gremios docentes que dicen que no tenemos que evaluar”, sostuvo Mauricio Macri en diálogo con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en el pase de Radio Mitre.

“Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil, que por eso no tenemos un nivel de inversión como el que tendríamos que tener para la potencialidad de nuestra gente, no”, completó.

Ante la consulta sobre si será candidato, fue evasivo: “Estoy muy contento donde estoy ahora, no estoy especulando, estoy ayudando”, comentó. “Adonde voy, tengo mensajes de aliento y de ganas de que construyamos algo distinto. Hoy siento que estoy ayudando donde tengo que ayudar, que es aclarando las ideas. El quién siempre es importante, pero el para qué, es mas importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light”, agregó.

Macri manifestó que el año que viene el país estará “en el séptimo subsuelo” y que actualmente “nadie gobierna el país”. “Argentina está a la deriva”, criticó.

Macri también apuntó contra el proyecto de aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema. “¿Quién va a invertir en un país que cree que se puede hacer una Corte Suprema más grande que un equipo de fútbol?”, chicaneó. “Lo de ayer en el Congreso es una demostración de la falta de conciencia sobre la realidad que tiene Cristina Kirchner”, ahondó.

También habló de su próximo libro: “Se va a llamar ‘Para qué’. Es un poco lo que estoy enseñando en el mundo ahora, mis experiencias reflejadas en formas de liderar, de armar equipo en Argentina”.

Además, se refirió a las declaraciones del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien habló de que se puede generar un nuevo “Rodrigazo” en el país por la situación económica. “Lo leí a Cavallo, tiene razón, estamos al borde de un Rodrigazo, no hay coherencia en ninguna de las políticas. Hay cada vez menos libertades por la incapacidad de generar confianza a partir de reglas claras. A eso lo restablecemos a partir del año que viene o no hay futuro”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que se suspendan las PASO. “Que te cambien las reglas en el medio del partido no existe, es la demostración de la pequeñez, de la falta de visión de grandeza. Espero que podamos resistir como sociedad a un nuevo atropello a la institucionalidad”, manifestó.