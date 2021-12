Macri empoderado: unidad y liderazgos en la mira

Mauricio Macri cierra su 2021 haciendo un balance positivo y envalentonándose de cara al futuro. Unidad en Juntos por el Cambio, noticias alentadoras en el plano judicial y, sobre todas las cosas, un liderazgo propio que ve renovado después de un 2020 donde eran pocos los dirigentes que querían mostrarse cerca. Para el año próximo, estará concentrado en trabajar para seguir “ordenando” al PRO pero también abocándose de lleno a la agenda internacional que le garantiza su rol como presidente de la Fundación FIFA, sobre todo en un año que terminará con el mundial de fútbol.

“El burro hablando de orejas”. Esa fue la dedicatoria de Cristina Kirchner el jueves como respuesta a la carta que Macri difundió con duras críticas a los dos años del gobierno de Alberto Fernández. “Ella lo ataca todo el tiempo, pero fijate que él nunca habla de ella en sus redes, solo en entrevistas cuando le preguntan”, señalan en el entorno del ex presidente. La vicepresidenta ya el día anterior le había apuntado por un fallo de la Cámara Federal que fijó que no había una asociación ilícita en una causa de supuesto espionaje ilegal. “Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”, dijo.

Para Macri y sus allegados, el avance de esas causas está siguiendo el camino que esperaban. Primero el traslado de Comodoro Py (ya sea de Lomas de Zamora o de Dolores) y después la falta de mérito. Para 2022 esperan que eso pase con la que lo tiene a él como procesado, que es la del espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Con el traslado de la causa D’Alessio de Dolores a Py, en su entorno esperan que este expediente siga el mismo camino.

Las críticas de Cristina, no obstante, no hacen más que ponerlo en un lugar donde se siente cómodo: el de referente de la oposición. “Hace dos años era un muerto político, nadie se quería sacar una foto. Hoy todos peregrinan a Olivos (oficinas) o Acassuso (casa)”, se entusiasman cerca de él. “Además, desde lo discursivo todos están diciendo lo mismo que hace dos años dice él”, agregan. Parte de eso se vio reflejado en la carta que publicó en Facebook con duras críticas al gobierno de Alberto Fernández, que acompañó con la foto de la fiesta en Olivos, algo que según dice expresa “una mentira más honda que el propio festejo, que se extiende a todas las acciones”. “Porque el mentiroso miente siempre”, remató. La carta la fue armando junto a Fernando De Andreis. No hubo mención allí al crítico informe del FMI al devenir del préstamo otorgado al país durante su gobierno.

“No estamos trabajando en un plan de campaña”, aclara una de las fuentes consultadas sobre su futuro en 2023. El propio Macri en una entrevista dijo que no se anotaba para ninguna candidatura. “Miramos pocas encuestas, que nos pasan y no que mandamos a hacer. Y trabajamos en una agenda política, no electoral”, completan. Una campaña para Macri 2023, no obstante, no necesitaría planificarse con tiempo, ya que no se necesita una estrategia de instalación previa.

“Si el Gobierno sigue mal y con Macri se gana no tengas dudas de que va a ser candidato”, analiza un dirigente opositor. En su entorno niegan toda especulación, pero tampoco cierran las puertas. Una sola cosa tienen en claro sobre 2023: “Habrá PASO para elegir al candidato presidencial”. Ahí una clave es que saben que gana en la interna de JxC pero no así en la general.

Mientras tanto, Macri ya está hace una semana con su familia en Cumelén, Villa La Angostura, donde pasa cada fin de año. En 2022 tiene previsto profundizar su agenda internacional, ya sea como titular de la Fundación FIFA, con disertaciones como ex presidente o incluso como profesor de la Universidad de Florida. Con el Mundial de Qatar en agenda, su exposición estará garantizada, y en su entorno nadie lo va a decir en público pero ya se ilusionan con una imagen de ensueño: Macri en el escenario cuando se le entregue la copa a Lionel Messi.