Un fiscal pidió que se tenga en cuenta el documento del FMI en las causas contra Mauricio Macri

El fiscal Franco Picardi solicitó que se use el documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde reconoce que el dinero prestado a la Argentina se usó para la fuga de capitales se use como prueba en las causas por administración fraudulenta en la que se investiga a los ex funcionarios de Cambiemos.

El trabajo que se conoció este miércoles del FMI aun mantiene el impacto en la política argentina. Así, el magistrado concretó el pedido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso.

Además, Picardi le pidió a la magistrada que pida una copia del informe al Ministerio de Economía de la Nación. El fiscal entiende que el trabajo del FMI "podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación".

El FMI reconoció que el acuerdo Stand-by de 2018 "no cumplió con sus objetivos"

Esto se da en la causa en la que Capuchetti investiga a Mauricio Macri y a exfuncionarios por presunta "defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública".

El kirchnerismo también aprovechó el trabajo del FMI para cargar contra Mauricio Macri. La ex diputada Fernanda Vallejos planteó que el organismo crediticio le pague a la Argentina una indemnización.

“El pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados”, sentenció Vallejos.

