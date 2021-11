Macri ya piensa en 2023: su definición sobre las internas en JxC y el rumbo económico

Mauricio Macri estuvo presente, de modo virtual, en la segunda jornada del Encuentro Federal de la Fundación Pensar en la ciudad de Córdoba, y aprovechó para brindar ante los presentes definiciones importantes sobre el futuro de Juntos por el Cambio. La marcha de la economía fue otro de los temas que el expresidente no soslayó. No fue el único expositor: Horacio Rodríguez Larreta también brindó una charla en donde pidió ampliar el espacio político.

Desde su visión, para Macri es imprescindible que existan en la alianza opositora internas “claras y transparentes” y, en un mensaje que pareció dirigido a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes más importantes de la coalición, señaló que “está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que tienen que competir y la gente va a elegir quién conduce y quién acompaña”.

Pero, también manifestó que “la competencia no puede generar un nivel de fricción tal que después no nos permita trabajar en conjunto” e indicó que se debe valorar la experiencia de los funcionarios que pasaron por la gestión Cambiemos. Sobre su paso por la Casa Rosada, recordó que “en 2015, en términos económicos, agarramos un Estado nacional quebrado que como ingeniero lo pondría en el tercer subsuelo. Prometimos hacer un edificio de 20 pisos, generando una expectativa equivocada, y llegamos a un edificio de dos pisos. Aunque el edificio estaba creciendo. Esto permitió que ellos con un discurso populista y demagógico de Estado gratis y heladera llena se lleven la diferencia que nos faltó entre el 48% y 41% que sacamos nosotros”.

La economía fue otro de los temas que el líder de la fuerza amarilla no eludió: consideró que debe “una claridad absoluta en cuanto al camino y las medidas a adoptar; no hay más lugar para el gradualismo” y que “al que está abajo de la línea de la pobreza no le podemos decir que tiene que esperar décadas para conseguir un empleo, ellos tienen que ver que las medidas que tomemos generen un cambio en serio”.

Para Macri, se debe encarar “reformas” que deben ser dadas a conocer a la sociedad y pidió fortalecer la moneda ya que “si no tenés moneda, no tenés crédito; si no tenés leyes laborales serias, nadie va a invertir”. Y agregó: “Yo tengo una mirada pesimista sobre cuál va a ser la reacción de los empresarios locales frente a un éxito electoral del 2023. No va a ser la misma que en el 2015: vamos a llegar con más poder, con más experiencia, con mejor claridad de ideas, pero el mundo va a esperar que nosotros primero demostremos que vamos a llevar adelante las reformas para luego acompañarnos”, analizó.

E insistió: “Tenemos que explicarle a la sociedad qué vamos a hacer desde el día cero y demostrar que esta vez el cambio va en serio”. Respecto a las inversiones, subrayó que el mundo debe “sentir que los argentinos vamos a establecer y respetar las reglas, que no va a haber espacio para la arbitrariedad ni vamos a aplicar las teorías anacrónicas del kirchnerismo. Necesitamos que encuentren a la Argentina como país atractivo para la inversión, ese es el gran desafío que tenemos por delante”, determinó.

Por último, compartió su esperanza de que la Fundación Pensar, el think tank del PRO que reúne a intelectuales y especialistas, que cuenta con la participación de los miembros del Consejo Nacional del partido y es dirigido por Franco Moccia, “se mantenga como un espacio que quiere reflejar el mejor camino para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Viene la oportunidad de construir el país que tanto queremos”.

No solo habló el ex Jefe de Estado: también tuvo la posibilidad de brindar una exposición Horacio Rodríguez Larreta, quien valoró la unidad del espacio opositor y pidió mayor amplitud. “Tenemos que profundizar este camino y seguir creciendo sobre la base de la amplitud y la pluralidad, para ser una coalición cada vez más sólida. Necesitamos una verdadera coalición de gobierno que esté unida, fortalecida, que haya trabajado en conjunto los planes de gobierno lista para salir a la cancha a llevarlos adelante también en conjunto”, mencionó el Jefe de Gobierno porteño.

Y afirmó que se debe encarar “el sueño de construir una Argentina que nos incluya a todos. Y lo vamos a lograr defendiendo los principios republicanos y construyendo planes que nos marquen el camino. Juntos vamos a buscar y a encontrar las soluciones a los problemas de la gente, sin improvisación, sin mentiras. Con planificación, con transparencia y mirando la realidad de frente, que es el primer paso para transformarla. Sigamos trabajando y preparándonos para volver a ser gobierno nacional en 2023, porque no tengo duda de que cuando lleguemos, no va a haber transformación que no podamos llevar adelante con este equipo”.

