La mamá de Randazzo habló tras el llamativo spot electoral: "Florencio es un bicho político"

Gladys Campagnon, mamá de Florencio Randazzo, habló este jueves 2 de septiembre sobre el insólito spot en la que se vio involucrada por la precandidatura de su hijo a diputado en Vamos con Vos. "Es un bicho político", consideró rotundamente.

"Florencio es distinto, es único. Yo le dije que no se meta de nuevo en política. Y él me dijo que es un bicho político y le encanta. No lo puede controlar. Es más fuerte que él", indicó Gladys en declaraciones emitidas a través del canal de televisión de LN+.

Sus declaraciones se producen luego de que el precandidato lanzara un anuncio de campaña en el que se lo puede ver hablando por teléfono con su madre. El metraje comienza con Randazzo siendo interrumpido por una llamada. "Hola, mamá, estoy grabando", dice.

"Hola, Flori. Acordate que en la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre. Ya sé que ahora hay mucha gente que te va a votar. Pero para que te voten más todavía, tenés que explicar por qué te tienen que votar a vos y no a otros, responde Gladys.

Y agrega: "Estos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años. Y se pasan la pelota. Hacela y explicale a este pueblo de pelo...". Acto seguido, el precandidato interrumpe con un "¡Mamá!", a lo que ella insiste: "¿Cristina sola puede putear?".

Tras hacer una pequeña alusión a la actual vicepresidenta, remarca: "Yo sé lo que sos y la gente también. Esta vez sos la primera opción, no sos la tercera ni la segunda". En el último tramo del video, Randazzo mismo es quien procede a concluir con el spot.

Florencio Randazzo: ​​"Cristina es un ejemplo del egoísmo de la política para mantener el statu quo"

"Esta vez la gente entendió, mamá, va a meter la boleta de Florencio y Carolina. Vas a ver", finaliza. En su más reciente aparición televisiva, Gladys admite: "Me da verguenza salir en el spot porque no sirvo para eso. Soy ama de casa y no estoy en nada raro".

Con respecto a la imagen de su hijo, resaltó que "siempre fue una persona diferente, desde la niñez. Tenía 14 años y ya tenía una librería frente a mi casa'. El padre decía que una calle bien aprendida es mejor que una facultad".

En los últimos tramos de la entrevista, se pronunció una vez más en relación a Cristina Fernández de Kirchner y, teniendo en cuenta el vínculo que Randazzo mantuvo con la expresidenta, señaló: "Hubo cosas de CFK que a mi como mamá no me gustaron".

