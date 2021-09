Randazzo contó la advertencia que le hizo su mamá: “No hagas política para cagar a la gente”

Florencio Randazzo continúa apelando a la creatividad de sus spots de campaña para apuntalar su candidatura en la provincia de Buenos Aires. En su último aviso, el precandidato a diputado nacional por el frente “Vamos con Vos”, incluyó un singular diálogo con su mamá, en el que recibe recomendaciones y alude, una vez más, a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Algo que me dijo mi mamá cuando iba a ingresar a la política, yo siendo todavía muy pibe, es que si me iba a meter en esto, que no sea para cagar a la gente. Es algo que tengo muy presente”, contó Randazzo ante una consulta de PERFIL luego de la publicación del spot.

En la escena, el ex ministro de transporte del kirchnerismo interrumpe una grabación, precisamente por el llamado de Gladys, su mamá. “En la última elección te dijeron que no te votaba ni tu madre”, le recordó su progenitora.

Allí se produjo una divertida conversación entre madre e hijo, en el que la señora le señala una serie de recomendaciones para alcanzar al electorado. Incluso, en un fragmento que podría generar polémica, le advierte que le explique sus propuestas “a este pueblo de pelot…” ante la rápida reacción del candidato, que la frena.

“¿Cristina sóla puede putear?”, continúa la escena, en la que una vez más el equipo de campaña de Randazzo apela a un estilo disruptivo para generar impacto en el electorado.

Randazzo competirá en las elecciones primarias del 12 de septiembre como pre candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Allí buscará romper la polarización entre el Frente de Todos, que lleva una sola lista encabezada por Victoria Tolosa Paz, y el frente Juntos por el Cambio, en el que compiten Diego Santilli y Facundo Manes.

LC CP