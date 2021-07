“Manes pegó pero también recibió, hay que parar todo nivel de agresión en JxC”

Se mueve como si estuviera aún en el Ministerio de Seguridad aún: alrededor de ella hay siempre asesores, dirigentes que la esperan. Y no para: su celular suena como en sus épocas de funcionaria, o incluso más. Patricia Bullrich hace sonar su voz y en una entrevista con PERFIL aborda la interna opositora y el caso Pfizer.

—¿Qué se juega el PRO en estas elecciones?

—Nos jugamos como PRO la posibilidad de convertirnos en un partido cuya organización sea más horizontal, más federal, menos porteñocéntrica, más ligada a la capacidad de los dirigentes de construir perfiles que tengan votos. Ya en 2019 las listas se hicieron desde el Gobierno y esta es la primera elección donde las listas tienen autonomía, nosotros dispusimos reglas generales, como el envase de JxC, pero ahora no se bajaron listas. En las PASO espero que el PRO se fortalezca como identidad política, que no sea un partido de marketing sino de ideas. Espero que todos los candidatos se fortalezcan.

—¿El código de ética que prepara para JxC evitará discusiones internas, como cuando Manes habló de los fondos de campaña de la Ciudad?

—El código ya está, falta ponerlo en discusión (en la mesa de JxC). La idea es que el código sea un recordatorio para todos de que nadie tiene que pegar debajo de la línea. No quiero hablar de Manes porque él pegó, pero también recibió. Hay que parar todo nivel de agresión o violencia. Tenemos que tener amistad cívica.

—¿Descartás que se baje de la boleta a Sabrina Ajmechet, la candidata a diputada, por haber opinado sobre la soberanía de Malvinas?

—Sí. Cuando tenés una opinión sobre la historia, que nada tiene que ver con la guerra, te hacen un patrullaje ideológico argentino y te critican. Es el bautismo de fuego, a todos los que entran a la política les pasa. Es una intelectual de primer nivel y tiene su opinión histórica. Hay operaciones también: la sacaron de contexto con los tuits.

—Cuando ves el mapa de candidatos de CABA y Provincia, ¿ganaron las palomas del PRO?

—La decisión que nosotros tomamos les permitió ir tranquilos a la Capital. Si hubiéramos decidido combatir, estarían en una situación muy compleja, decidimos tener otra estrategia por una convicción. En el caso de la Provincia hay algo que ver: preferíamos una lista de unidad y es un problema no tenerla. No hay ningún vencedor: hay una realidad y un partido que tiene que convivir con sus miradas. El horizonte es ser gobierno en 2023 y, en mi caso, no ser diputada este año. Ese horizonte nos abre una posibilidad muy grande. Además pusimos bastantes candidatos (se ríe).

—¿Vas a hacer campaña con Vidal y Larreta en la Ciudad?

—Sí. Con todas las listas donde el PRO vaya a internas voy a hacer campaña. Donde haya lista única, después del 12 (de septiembre).

—¿Cómo estás viendo la candidatura de Vidal?

—Me parece que tiene que poder salir de la explicación a ir a un discurso propositivo. Ya se está dando con naturalidad, cada vez le preguntan menos (del cambio de distrito). De lo que se está planificando todo lo que hemos planteado sobre la defensa de la propiedad privada contra usurpaciones, la República, la independencia de la Justicia, la educación, todo eso va a entrar en la campaña y nos sentimos muy adentro. De alguna manera la construcción que hice como presidenta del PRO va estar presente.

—¿Tu relación con Macri?

—Tuvo la desgracia de estar varado. Él quería volver antes. A Mauricio hay que verlo como un ex presidente que tiene que hablar de cosas importantes, su lugar no es el de político que arma las listas. Que pueda tomar distancia es positivo.

—¿Les soltó la mano a vos y a Jorge Macri?

—Yo le pedí que sea neutral. Es un ex presidente, que es de todos, y no podía apoyar a una parte de su partido. En la biodiversidad, si los halcones matan a las palomas o las palomas a los halcones no va a quedar nada, necesitás que las distintas miradas del PRO existan y en algún momento habrá una mirada estratégica para el país.

—¿Y Carrió?

—Desde hace tiempo que hablamos seguido, tengo una buena relación y algunas veces tenemos acuerdo y otras no. Compartimos valores desde hace muchos años y eso va a hacer que nunca me pelee con ella. Soy una persona muy independiente de todas formas.

—¿Qué opinás del OlivosGate, con el ingreso de gente en actividades sociales en plena restricción para ver al Presidente?

—No me gusta hablar de la vida privada de las personas, pero una vez Alberto Fernández me atacó diciendo que Olivos era un lugar sagrado donde no se podían hacer movilizaciones. Bueno, que se cuide, no por él, sino por la investidura.

—¿Cómo te enteraste y qué sentiste cuando Vizzotti anunció un acuerdo con Pfizer?

—Primero me enteré por un tuit que me mandó Jerry (Gerardo Milman, su jefe de asesores) que decía: “La que tiene que ir a buscar a Ezeiza las vacunas de Pfizer es Patricia Bullrich”. Después la cantidad de mensajes, en las redes, en los medios, planteando que si no hubiera sido porque se abrió este debate esto no hubiera pasado. Quedó tan claro que todo lo que dijeron era mentira, que sentí una reivindicación.

Halcones al poder (de las listas)

A pesar de haberse bajado de la competencia electoral en Capital Federal, Bullrich y los “halcones” del PRO lograron lugares en las listas de Ciudad y Provincia para diputados nacionales.

En CABA quedó cuarto el escritor Fernando Iglesias, séptima la historiadora Sabrina Ajmechet, a propuesta de la presidenta del PRO, y en octavo lugar entró el ex senador tucumano Pablo Walter, a pedido de Esteban Bullrich pero también cercano a la titular del PRO. “Además, habría que sumar a Martín Tetaz, es un halcón”, sonríen cerca de Bullrich.

En la Provincia aparece en quinto lugar Gerardo Milman, su mano derecha, en sexto Maru Sotolano, vinculada a Jorge Macri, y séptimo Hernán Lombardi, uno de los máximos exponentes de los “halcones” dentro del partido.

Con todo, también hubo dos lugares para Bullrich en la boleta de legisladores porteños junto a Darío Nieto, el secretario privado del ex presidente. “Después, todos valen un voto”, agregan.