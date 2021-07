Quiénes son los grandes ausentes en las listas del oficialismo y la oposición

El cierre de listas para encarar las próximas elecciones legislativas dejó afuera del seleccionado a reconocidos dirigentes, algunos con destacada trayectoria parlamentaria, en las dos coaliciones políticas más importantes del país. En el Frente de Todos no serán de la partida Gabriela Cerruti y Fernanda Vallejos; y en Juntos por el Cambio no estarán Álvaro de Lamadrid y Héctor "Toty" Flores, y las anunciadas bajas de Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto.

En la lista del Frente de Todos para Diputados nacionales se destacan la ausencia de dos de las espadas kirchneristas más verborrágicas: Fernanda Vallejos y Gabriela Cerruti. Tampoco fueron incluidas y perderán sus bancas Mirta Tundis y Liliana Schwindt, quienes arribaron a esta coalición de la mano de Sergio Massa.

La economista kirchnerista y titular de la comisión de Finanzas de la cámara baja no fue consagrada por el poder de la lapicera, según consignó la agencia NA. Es una de las ausencias más notorias ya que cuatro años atrás había encabezado la lista por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. Marca por la cual Cristina Fernández de Kirchner volvió a la competencia legislativa luego de sus dos mandatos presidenciales.

La otra que no renovará su banca, en este caso por la Ciudad de Buenos Aires, es Gabriela Cerruti. La periodista y escritora decidió autoexcluirse de la nómina electoral después de varios periodos en la actividad parlamentaria.

En Juntos por el Cambio una de las ausencias más destacadas en las listas es la de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación había declinado su candidatura al quedarse sin el apoyo explícito del ex presidente Macri para dar la disputa contra María Eugenia Vidal en la interna en la Capital Federal.

Tampoco es noticia, ni generó sorpresa, que Miguel Ángel Pichetto no figure en la nómina para las próximas elecciones legislativas como precandidato a diputado nacional de esa coalición por Buenos Aires. La situación del rionegrino habría obedecido a una decisión propia según NA.

La no convocatoria de Álvaro de Lamadrid, actual diputado radical por CABA, a integrar la lista generó manifestaciones de solidaridad en las redes sociales. Por la Coalición Cívica, quien dejará su banca será el dirigente social Héctor "Toty" Flores, aunque firmó como precandidato a concejal por el municipio de La Matanza.

Más allá de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, también en otros distritos hubo sorpresas por las ausencias de algunos dirigentes políticos que no podrán someterse al voto popular en la próxima votación.

En Mendoza no entró en la lista el diputado nacional del Frente de Todos y ex intendente de San Rafael, Omar Félix, quien cederá su banca en el Congreso. Por otra lado, pese a las especulaciones por la reciente foto con el presidente Alberto Fernández y el acuerdo con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, José Luis Ramón, diputado aliado al oficialismo y líder de la fuerza provincial Protectora, no estará en la nómina de la coalición oficialista.

Por la misma provincia, pero por Juntos por el Cambio sorprendió la exclusión del radical Luis Petri, quien en diciembre completará su segundo mandato como diputado nacional. También quedó afuera de la boleta de Cambia Mendoza, Claudia Najul, aunque esta radical firmó como precandidata a diputada provincial.

En Córdoba llamó la atención la ausencia en las listas de Juntos por el Cambio de la radical Brenda Austin, muy respetada entre sus pares por su formación académica, meticulosidad en el estudio de los temas y con una gran cantidad de proyectos presentados.

Un caso particular es el de Eduardo "Bali" Bucca, quien acordó su incorporación al Frente de Todos, aunque no renovará su banca en la Cámara de Diputados, a la que accedió en 2017 en la lista de Florencio Randazzo.

MF / ED