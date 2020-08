Longobardi: "¿No será hora de que la expresidente Kirchner y el expresidente Macri den un paso al costado?"

El periodista Marcelo Longobardi, en su habitual editorial en Radio Mitre se refirió a la situación política que vive el país y se preguntó: "¿No será hora que la ex presidente Kirchner y el ex presidente Macri den un paso al costado?".

En una extensa reflexión que compartió con sus oyentes, Longobardi señaló que: "La situación política me parece bastante grave. Una situación bien complicada que tiene dos protagonistas importantísimos que tienen poco que ver con la agenda de la Argentina, son dos ex presidentes sobre los cuales se está organizando la política alrededor de sus problemas".

A continuación, el conductor de Cada Mañana se preguntó: "¿No será hora que la ex presidente Kirchner y el ex presidente Macri den un paso al costado; que dejen al país avanzar, y que el gobierno quede liberado, si es que tiene alguna idea, y que la oposición pueda organizarse de manera diferente?".

Longobardi, sobre la prohibición de reuniones familiares: "Es inaceptable. ¿Qué es esto Corea del Norte?"

Longobardi prosiguió con su análisis: "El presidente Macri desde Suiza publicó un tuit hablando de lo orgulloso que él estaba de los miles de argentinos que han salido a la calle para decirle basta al miedo y al atropello. El gobierno le contestó que el señor Macri es un irresponsable".

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020

Y finalizó diciendo que "el kirchnerismo ha resuelto acelerar el proceso y pretenden firmar el dictamen de una reforma judicial que tiene eventualmente en sus orígenes la mejor de las intenciones pero que se ha convertido en un proyecto de impunidad para la señora de Kirchner y las personas que la rodean y que el presidente está avalando". "Gran parte de la agenda pública argentina sigue organizada alrededor de las figuras de ex presidentes", concluyó.

