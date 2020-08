Longobardi, sobre la prohibición de reuniones familiares: "Es inaceptable. ¿Qué es esto Corea del Norte?"

El conductor de radio Mitre, Marcelo Longobardi, cuestionó una vez más una de las medidas implementadas durante esta cuarentena por el presidente Alberto Fernández. En esta ocasión, las críticas del periodista se enfocaron en el decreto que prohíbe las reuniones familiares en todo el país.

“Que un decreto regule lo que pasa dentro de la casa de alguien, cualquiera sea el número de personas, es inaceptable, conmigo no cuenten, aviso desde ya”, manifestó el conductor del programa Cada Mañana durante su editorial de este lunes 3 de agosto.

“Que una familia no pueda recibir a un hijo o un hijo no pueda visitar a su familia después de cuatro meses de cuarentena es inaceptable (...) Dejate de joder, es una locura. Faltaría como en China que soldaran las puertas con los soldadores a la gente”, lamentó el periodista.

Longobardi: "Pueden detener a periodistas y Alberto Fernández se parecería a Maduro"

El conductor señaló que la Casa Rosada sostuvo que el vector principal de la proliferación de los contagios son las reuniones sociales “obviamente grandes que se hacen de manera irresponsable”. “Pero la traducción en la práctica que tiene esta visión del gobierno que deben ser correctas son prohibiciones de carácter inaceptable", opinó.

Longobardi admitió que él no tiene la intención de cumplir con el decreto: “Hay un decreto que prohíbe no solamente reuniones de todo tipo sino también cuestiones básicas, elementales y mínimas como por ejemplo que entre alguien a una casa. Yo les digo de verdad, les informo que en mi casa no aplica. No se puede acatar una orden de esta naturaleza porque está mal. ¿Desde cuándo esta gente va a regular la relación de los padres con los chicos por medio año?”.

Asimismo, el conductor calificó el decreto de 26 páginas como “ilegible, incomprensible e incumplible”. “Es inaceptable y violatorio de mínimas cuestiones vinculadas a la libertad individual", insistió.

"No ver a los hijos, ¿qué es esto Corea del Norte?. Al Presidente, a (Axel) Kicillof o a alguien se le puede ocurrir que la gente no vea a los hijos por cinco meses?", planteó el comunicador, quien respaldó sus afirmaciones con las cifras de la Argentina y las comparó con las de otros puntos del mundo.

B.D.N.