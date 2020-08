Margarita Stolbizer: "Hay miles de abogados con iguales o más calificaciones que Beraldi"

La presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, apuntó contra el proyecto de ley de reforma judicial que impulsa del oficialismo, en particular contra la designación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, como miembro de la Comisión Asesora que analizará el funcionamiento de la Corte Suprema, entre otras funciones. "Hay miles de abogados con iguales o más calificaciones que las de Beraldi", aseguró.

"El propio Beraldi busca la impunidad de su clienta, es poco menos que una provocación, integrando esa comisión como si en Argentina no hubiera tantísimos juristas, no voy a negar el reconocimiento público que tiene, pero me animaría a decir que en argentina hay miles de abogados con iguales o más calificaciones que las de Beraldi", manifestó la ex diputada nacional en diálogo con Todo Noticias ( ver video ).

En esa línea, también apuntó contra "las con contradicciones del presidente" Alberto Fernández: "No solo entre lo que dijo antes y ahora, sino lo que está dentro de su propia discurso cuando plantea que van a terminar con la intromisión del poder político en el poder judicial, no puede haber una intromisión más grande que una reforma pensada y ejecutada del poder ejecutivo para incidir sobre el poder judicial sin haber convocado jamás a los miembros del poder judicial por lo menos para que integren esa comisión".

Asimismo, pidió más representación de jueces y otros funcionarios judiciales en la comisión de asesores: "La comisión no tiene ninguna representación de los magistrados. No se puede decir que hay jueces en la comisión porque las personas fueron elegidas por el presidente. El tramite correcto debió haber sido constituir un grupo de trabajo con una amplitud y diversidad donde estuvieran los jueces, fiscales, defensores, gremio de la justicia, colegio de abogados, profesionales del derecho, académicas, jurístas. Y no los 11 notables que lo son para el presidente".

"La intromisión implica conformar una comisión de gente que evalúa el funcionamiento del otro poder. Es como que la Corte constituyera una comisión de notables para revisar cómo funciona el poder Ejecutivo", agregó.

Si bien aclaró que cree que "una reforma judicial es necesaria", esta "debe ser pensada para mejorarle la vida a la gente común". "Pero no se toca la justicia civil, de familia ni laboral, el único fuera que se toca es el fuero penal federal, es el fuero de los poderosos, las causas que pasan por ahí son las de narcotráfico y corrupción. Lejos de una reforma para mejorarle la vida a la gente, buscan mejorarle la vida a los poderosos", añadió.

"Una reforma no puede no tener un diagnóstico. Uno de los problema más graves del sistema judicial es la lentitud, la falta de eficacia, la baja confiabilidad del sistema. Pero esta reforma no van directo a cubrir esos déficit. Por eso queda razonablemente la duda si se busca la impunidad", dijo.

Además, Stolbizer criticó: "Es imprudente que un gobierno que asumió hace 8 meses esté pensando a aumentar los miembros de la Corte. Como en la década del 90 con Menem, los antecedentes que tenemos de mayorías automáticas y aumentos del número de miembros no han sido buenas". "Argentina tiene un problema estructural de la justicia, las causas de corrupción tienen un promedio de duración de 14 años, las causas no se van a empezar a parar ahora, las causas han estado paradas", comentó.

"No es el primer hecho sobre la búsqueda de la impunidad desde que el gobierno asumió. El presidente dijo públicamente más de una vez que no hay elementos en las causas, no hay pruebas, hubo persecusión, hubo abusos de las prisiones preventivas. Es una bestialidad", apuntó. Por último, cerró su opinión con una crítica contra el gobierno de Mauricio Macri: "Lamentablemente además de haber querido nombrar miembros de la Corte por decreto fue responsable de que volviéramos a tener a esta gente en el gobierno por lo mal que hizo las cosas y no mejoraron el sistema de justicia".

