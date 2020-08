Vidal: "El poder es algo de lo que hay que cuidarse, es un peligro para el ego"

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mantuvo una charla por teleconferencia con un espacio feminista y habló sobre el machismo, los errores que cometió Cambiemos en su gestión y analizó a su espacio como oposición. "El poder es algo de lo que hay que cuidarse, es un peligro para el ego", expresó.

En un Zoom con el espacio feminista Las Julietas, la dirigente del PRO dijo que en los últimos cuatro años "la gente pensé que el camino iba a ser más rápido que lo que fue". "Cometimos un error que es sobrestimar nuestras capacidades y subestimar el problemas, pensamos que iba a ser más fácil. Ahí hay algo para corregir. Nos faltó convocar a más consensos", manifestó.

"Los que gobernamos cometemos la soberbia de pensar que nosotros sabemos mejor que la gente lo que necesitan para ellos mismos. Los últimos dos años de gobierno nos alejamos de los ciudadanos. Tomamos mucha distancia", dijo Vidal.

Vidal: "La grieta no trajo nada bueno y eso no quiere decir negociar nuestro valores"

En esa línea, expresó: "El poder es algo de lo que hay que cuidarse. Es un peligro para el ego. Todos tenemos un ego que tenemos que dominar. Esto no es nada fácil cuando manejás tanto poder. Cuando uno está en un cargo público, le dedica tantas horas, nos hacemos mucha mala sangre, descuidamos nuestras familias, y uno siente que está dejando lo mejor de uno, y cuando hay reclamos, uno tiende a defenderse. Ahí habla el ego y no la persona".

Por otro lado, también habló sobre el feminismo en la política: "Para alguien como yo es necesario deconstruirse. Todo lo que se de feminismo lo fui aprendiendo en los últimos años. Yo como tantas otras naturalicé el machismo. Creía que acceder a lugares de liderazgo era a pesar del machismo. En realidad era algo contra lo que yo tenía que luchar, no aceptarlo".

Gracias @mariuvidal por el encuentro y por compartir pensamientos y sentimientos , con las @lasjulietasarg y con mas de 300 personas pic.twitter.com/Zmdo57Azkb — Lasjulietasarg (@lasjulietasarg) August 12, 2020

"La nueva pobreza que vamos a ver llegar, afecta más a los chicos. Unicef proyectó el 60% de pobreza en chicos, es una deuda enorme. Eso se paga como país", afirmó Vidal. "A mí lo difícil me convoca, por eso fui gobernadora de la Provincia, lo fácil no me convocaba", expresó y agregó: "Con el 50% de los votos uno gana una elección, pero no gobierna, se necesitan generar consensos en la sociedad", añadió.

Se profundiza la pelea por el liderazgo y las decisiones en Juntos por el Cambio

En cuanto a la situación de Juntos por el Cambio como oposición, manifestó: "Podemos tomar el camino de la postergación de los problemas para ver a quién le toca los problemas, el camino de la radicalización, no resolver los problemas pero encontrar una justificación. La postergación ni la radicalización son el camino, el camino es el consenso inteligente".

"No significa que el opositor se convierte en oficialismo, los valores y la república no se negocian, sale a la calle cuando tienen que salir. No es un consenso tonto y sometido. Pero cuando hay cosas buenas hay que acompañarlas", dijo.

En esa línea, agregó: "No quiero decirle a los argentinos que les falta 3 años y medio para volver a estar un poco mejor, me parece injusto. Tengo que defender nuestra representatividad y también si hay algo bueno, hay que acompañar. Ser una oposición que dice a todo que sí es fácil, hacés un acuerdo por debajo de la mesa y decís todo que sí, justificás lo injustificable. También decir todo que no es muy fácil".

"Lo desafiante es no poner nuestros intereses adelante, sino los de la gente. La sociedad está cada vez más harta después de 17 años de grieta", concluyó.

EuDr / MC / DS