Vidal: "La grieta no trajo nada bueno y eso no quiere decir negociar nuestro valores"

Mientras empieza a volver a su vida, tras haber contraído coronavirus, María Eugenia Vidal sigue con su raid de Zoom que involucran desde dirigentes e intendentes hasta empresarios y funcionarios. Esta vez fue con su exministro de Desarrollo Social, y quien fuera candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano, quien reunió a unos 500 dirigentes de Juntos por el Cambio.

Tras elogiar a su exministro – uno de sus históricos asesores desde 2008 cuando asumió como ministro de Desarrollo Social porteña -, Vidal contó que estaba preparando un libro que “recoge la experiencia de todos estos años” y que este “es un año diferente de aprender cosas nuevas”.

En su alocución, la exgobernadora dijo: “Vamos a tener a una Argentina más pobre, más desempleada y con menos recursos. Más allá de la pérdida de recursos que va a significar para muchas familias. En la pandemia se va a acrecentar la desigualdad”.

En ese marco, apuntó: “Va a ser una Argentina mucho más compleja. También desde lo económico desde el trabajo. El trabajo no solo es el ingreso, ordena a la familia, es un motivador. La pérdida del trabajo va a afectar mucho. Va a generar nuevos pobres”.

Paralelamente, Vidal expresó que “otra (cuestión) es la dimensión institucional”. “Esta crisis interpela a nuestro sistema político. La pandemia expone los procesos y expone la incapacidad. Y la capacidad de dar respuestas concretas. A veces perdemos el tiempo en otras discusiones. Que el sistema político tiene privilegios que los laburantes no tienen. Y se generan profundas desigualdades”, planteó. “Van a ser meses duros”, cerró, en ese capítulo de su disertación.

El frente opositor. En otro tramo, habló del futuro de la oposición y del posicionamiento hacia el interior del frente opositor. “Para Juntos por el Cambio lo primero que hay que decir es que es importante sostener la unidad. Ese 41% votó una manera de ver el país, determinados valores, la defensa de determinadas libertades. La oposición no tiene un cheque en blanco: tenemos un lugar de responsabilidad, de representación. En ese 41% está la defensa de las libertades”, opinó.

“La libertad es la clave para el desarrollo. También hace falta la igualdad de oportunidades. Pero la libertad es clave”, ahondó la ex mandataria bonaerense.

“Con la unidad no alcanza: además tenemos que refundarnos después de haber estado cuatro años en el poder. Tenemos que escuchar a aquellos que alguna vez nos eligieron y en 2019 no nos votaron. Si queremos volver a ser una alternativa de poder, tenemos que hacer una autocrítica, reconocer errores y reivindicar las cosas que se hicieron bien”, agregó.

Vidal continuó hablando sobre Juntos por el Cambio. “El segundo paso es reconstruir nuestra identidad: qué queremos defender a futuro. No es un discurso iluminado de un dirigente o dos, sino un proceso colectivo”, dijo.

Con respecto al rol de la oposición en crisis, planteó: “para algunos ser oposición supone la confrontación abierta permanente, la oposición sinónimo de límite. Para otros es el acuerdo permanente. Con esas posiciones es fácil decir a todo que no, hasta cómodo. En el otro, también es fácil: decir todo sí”.

“El lugar incómodo, pero el que creo vale la pena, es decir que no cuando vale la pena. Muchos dirán que no somos lo suficientemente duros, otros que no dialogamos lo suficiente, pero es el lugar necesario. Hay una demanda de la gente. La acción no siempre es confrontación, también puede ser aporte”, confió a los dirigentes de San Martín.

“Se gana una elección con el 50% pero se gobierna con el 100%. Y para ganar hay que hablarle al otro 50% también. Cuando uno es oficialista tiene la responsabilidad para gobernar con el 100%”, añadió. Y habló de los temas que dividen a la sociedad y a la política. “La grieta no nos ha traído nada bueno. Eso no quiere decir negociar nuestros valores”.

Gestión bonaerense. En ese momento, comenzó a enumerar lo que considera “hitos” de su gestión. “En estos años en Provincia logramos muchas cosas sin vuelta atrás: a ocho meses el SAME sigue funcionando y seguramente trasladó a mucha gente enferma. Las obras hidráulicas siguen haciendo que la gente deje de inundarse. A ocho meses de dejar el Gobierno a nadie se le ocurre volver atrás con las reelecciones indefinidas, que cortaron con gobiernos de 25 años. A nadie se le ocurra volver con las jubilaciones de privilegio o que los funcionarios no tengan que presentar su declaración jurada”.

Por su lado, López Medrano hizo hincapié en dos hechos clave en estos días: cuatro años de la implementación del Boleto Estudiantil de parte de la Gobernación y la inauguración del Metrobus de San Martín. “Una obra emblemática”, apuntó.

Vidal respondió: “Son dos buenos logros. Quiero ser justa: todos saben que el boleto estudiantil era un reclamo histórico de más de 40 años que empezó con la noche de los Lápices y necesitó tantos años. Los hechos hablan más que los discursos. “El Metrobus fue no solo en San Martín, en La Matanza, en Florencio Varela, en Quilmes, y cambió la realidad.

Consultada por uno de los dirigentes sobre qué tiene que hacer la juventud, Vidal le respondió: “tienen que imponer una agenda joven. Una de las razones por las cuales quise volver a dar clases a la universidad es acercarme más a la juventud, estoy segura que voy a aprender más de lo que voy a enseñar. Tienen que pelear por espacio. Tienen que hacer ruido”.

Por otra parte, reivindicó las manifestaciones que se suscitaron durante la cuarentena. “Fue muy valioso el banderazo por Vicentin. Está bueno que nos movilicemos”, dijo.

Finalmente, con respecto a la política sanitaria, le dio un fuerte apoyo a Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. López Medrano recordó que Quirós fue funcionario de Vidal: fue el encargado de la Red AMBA de Salud.

“Me defino como Quirozista”, se río Vidal. “El mejor manejo de la pandemia lo hizo Fernán Quirós. Por supuesto a través de Horacio (Rodríguez Larreta). En rigor, el mejor manejo posible. La salida que la Ciudad le está dando, en este plan paso a paso, involucrando a todas las actividades aunque no puede definir tiempos, va en el camino correcto. Todos necesitamos que nos digan por dónde viene el camino”, confió al cierre del Zoom.

