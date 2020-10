Mariano Macri a Mauricio: "No te importó la salud del viejo ni la enfermedad de mi hija"

Si Sinceramente, de Cristina Kirchner, fue el libro que causó más conmoción política en 2019, todo indica que Hermano, de Mariano Macri, que saldrá a la venta este fin de semana, puede lograr lo mismo para 2020. La publicación del periodista Santiago O'Donnell, que se propone como "la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio", ya está generando repercusiones y hasta la respuesta del propio Mauricio Macri, el "hermano" al que alude el título.

"Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad", dijo el expresidente este martes 20 de octubre en una entrevista con el periodista Jonatan Viale en A24.

Si bien aún no se publicaron, el líder del PRO anticipó que las revelaciones del libro de Sudamericana son "falsas", y apuntó al oficialismo: "Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto", denunció.

¿Pero qué dice el libro? O'Donnell publicó este jueves 22 de octubre un adelanto de Hermano en el diario Página/12. En ese fragmento, reproduce una conversación que mantuvieron ambos familiares en marzo pasado, justo antes del inicio de la cuarentena. En ese diálogo, Mariano le habría dicho a Mauricio, siempre según su versión, lo siguiente: "Mauricio, ¿vos me estás jodiendo? No te importó la salud del viejo, la angustia que el viejo vivió. ¿Te das cuenta, Mauricio? Tampoco te importó la enfermedad de mi hija".

"Tuve que acudir a mi primo Ángelo a pedirle plata porque el médico oncólogo del Fundaleu que me traía la droga de afuera me cobraba una fortuna y ustedes me dieron vuelta la cara, me habían cortado el grifo, me habían dejado totalmente seco. No logré siquiera que reaccionaran frente al episodio de cáncer de mi hija y tuve que recurrir a mi primo, que fue el que me ayudó. ¿Te das cuenta? Vos te fuiste en todo este proyecto tuyo de poder cuando para mí el proyecto era velar por el crecimiento de la gente y evitar que la empresa se fagocitara a la familia. Vos y yo somos de dos galaxias distintas", agregó Mariano Macri, de acuerdo con el texto.

Franco Macri y Bartolomé Mitre, y el karma de las "herencias malditas"

Según O'Donnell, que mantuvo unas 18 horas de entrevista con el hermano del expresidente, durante el diálogo Mariano parecía "poseído, enajenado, la mirada fija en el celular como si le hablara a un fantasma que no lo deja en paz".

El periodista, que conoce al entrevistado "hace 30 años", asegura que Mariano Macri decidió romper el silencio por tres motivos: "Primero, por su salud mental. Lleva trece años de enfrentamientos con Mauricio en reclamo de que le pague un precio justo por su parte del paquete accionario y lo deje seguir su vida personal y empresarial de manera independiente. En su relato, describe cómo durante todos estos años el mayor lo ha sometido a toda clase de humillaciones, ninguneos y falsas promesas", escribió.

"Segundo, para romper el mito de que su padre, el legendario empresario Franco Macri, era un mafioso menemista que vivió toda su vida de aprietes y negociados con el Estado. Mariano está convencido de que esta es una historia inventada por Mauricio y por quienes lo asesoran en marketing político, en particular, para congraciarse con Lilita Carrió y generar una narrativa que lo hiciera más digerible para la lideresa de la Coalición Cívica", agregó O'Donnell.

"Tercero, Mariano siente que el mismo abuso y maltrato que él recibió de Mauricio a nivel familiar el pueblo argentino lo sufrió a nivel político. La misma desilusión, la misma estafa. Para Mariano, Mauricio es un ídolo con pies de barro. Y él, que lo conoce mejor que nadie, siente la obligación ética, el deber social y el imperativo moral de desenmascararlo", concluye el autor.

