Negri contra el kirchnerismo por un "engaño" en la sesión: "Nosotros debatimos de frente"

En el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri volvió a llevar al recinto un cruce que había tenido en la última reunión con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y le recordó a los referentes del Frente de Todos que "nosotros no armamos tretas, no tenemos nada que esconder porque debatimos de frente".

El origen de la disputa tuvo que ver con un pedido de apartamiento del reglamento que había realizado el último miércoles el diputado del Frente Somos Río Negro Luis Di Giácomo para pedir que se incorpore a la discusión un proyecto para avanzar con la suspensión de las PASO, lo que sorprendió a los presentes porque el tema no había sido discutido con anterioridad.

En ese momento, Negri recordó que en Labor Parlamentaria se había acordado que no se iban a permitir los apartamientos y por eso se quejó ante la concesión que hizo Massa, quien le pidió al cordobés que "termine con el show".

“Nosotros conversamos de frente. Quiero decir que no vamos a hacer lo que nos hacían ustedes, cuando había 20 cuestiones de privilegio por sesión, 30 pedidos de apartamiento de reglamento por sesión. Guarda con decir que no, porque se iban al humo del presidente de la Cámara, saltaban porque decían que se les impedía la palabra”, enfatizó Negri, en una sesión cuya duración se estima en 24 horas.

El jefe radical insistió en que "nosotros queremos debatir lo que se va a debatir hoy", en alusión al Aporte Solidario y Extraordinario y aclaró que "no tenemos nada que esconder, tenemos sanas diferencias, tenemos una visión distinta de cómo resolver las cuestiones de la Argentina. Porque nos hacemos cargo del pasado, no somos como ustedes que siempre están llegando, como si no tuvieran nada que ver con lo que ocurrió en la Argentina. Así no se enfrentan los problemas”.

Conforme iba avanzando el mensaje de Negri, se comenzaron escuchar aplausos y ovación de parte de sus colegas del interbloque que participaban de la sesión de manera presencial.

Nosotros queremos debatir lo que se va a debatir hoy, no planteamos ninguna treta.

Nosotros no tenemos nada que esconder, tenemos sanas diferencias. Porque nos hacemos cargo del pasado, no somos como ustedes que siempre están llegando. #ImpuestoALaRiqueza pic.twitter.com/WlghYqWOgY — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 17, 2020



Negri recibió el respaldo del diputado radical Alvaro de Lamadrid, quien lo felicitó por "desenmascarar al diputado del oficialismo que cuestionó que planteáramos volver a sesionar presencialmente señalando criticar las sesiones virtuales es hacer antipolitica. Nada es más antipolitica que impedir debatir de cara al sol y funcione el Parlamento.

Cuando casi habían pasado dos horas de sesión, ni había comenzado la discusión sobre el primer asunto del temario que es la aprobación definitiva del Presupuesto 2021, postergado por el "olvido" en el Senado de las planillas anexas de obras para las provincias.

Alvaro González, a cargo de la presidencia de la sesión por la ausencia de Sergio Massa, intentó en varias ocasiones encauzar el debate que promete ser caliente y debió en varias oportunidades interrumpir a los legisladores que tenían la palabra porque se extendían en sus discursos.

"Tengo miedo que le dé un infarto", ironizó la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño al referirse a González, ante los múltiples cruces entre diputados, problemas de conectividad y ausencias de los legisladores al momento de las votaciones que prolongan la duración de la sesión.

Además del Presupuesto y el Aporte Solidario y Extraordinario, se discutirá en la sesión de hoy el proyecto de Máximo Kirchner para la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y la Ley Yolanda, de educación ambiental obligatoria en todos los estratos del Estado.

DM/MC