El intento de debatir la derogación de las elecciones primarias (PASO) terminó en un tenso cruce entre Sergio Massa y Mario Negri durante la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles 11 de noviembre. La disputa se originó cuando el diputado radical protestó por el pedido del legislador Luis Di Giacomo de tratar sobre tablas, es decir, sin acuerdo previo, el proyecto para eliminar las internas de los partidos antes de los comicios generales. Un reclamo planteado el año pasado por el entonces oficialismo y que retomaron los gobernadores peronistas en los últimos días. "Termine con su show", respondió en el final de la discusión el presidente de la Cámara Baja.

"Estamos frente a una elección nacional, en una situación de crisis y creemos que la ciudadanía no ve con buenos ojos que se gasten entre 12.000 y 14.000 millones de pesos en una gran encuesta. No creo que esto sea oportuno ni correcto" explicó Di Giacomo, un diputado aliado del oficialismo, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, al pedir que se debata la derogación de las PASO.

En ese instante, Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, pidió la palabra y le solicitó a Di Giacomo que, dada la complejidad del tema, retire la moción y Graciela Camaño propuso la creación de una comisión que se aboque al asunto.

El diputado Di Giacomo aceptó la propuesta de Camaño pero Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió la palabra visiblemente molesto y embistió contra el presidente de la Cámara de Diputados: "Habíamos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria que no habría pedidos de apartamiento del reglamento. Se acaba de romper el acuerdo. Usted es quien debió hacerlo cumplir, porque presidió la reunión de Labor Parlamentaria".

JxC no reunió ni a sus propios diputados y fracasó su sesión paralela

"Lea la versión taquigráfica. En la reunión de Labor Parlamentaria, Di Giacomo adelantó que plantearía un apartamiento de reglamento para discutir este tema (sobre la suspensión de las PASO). Di Giacomo dijo que lo iba a hablar con su bloque antes de hacerlo; yo le pedí que me avisara antes del inicio de la sesión así les avisaba al resto de los presidentes de bloque. Cumplí con lo pautado en la reunión de Labor Parlamentaria; les avisé a Ritondo y a Moreau. Además, le pedí gentilmente al diputado Di Giacomo que un tema de semejante envergadura no fuera planteado por medio de un apartamiento de reglamento. Usted falta a la verdad, Negri", respondió Massa.

El radical retrucó: "Yo no falto a la verdad. En la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado no realizar apartamientos de reglamento. De hecho, yo le había pedido a un diputado de nuestro bloque (Emiliano Yacobitti) que no planteara el suyo".

"Entonces que Yacobitti pida la palabra y haga su apartamiento así termina su show, diputado Negri", respondió Massa, a lo que Negri respondio: "Yo no hago ningún show, usted no preside la Cámara como corresponde".

DR/FF