JxC no reunió ni a sus propios diputados y fracasó su sesión paralela

El interbloque opositor de Juntos por el Cambio que aglutina a la Coalición Cívica, el PRO y el radicalismo, tenía pedida para este mediodía una sesión especial con la intención de tratar una treintena de proyectos propios que el oficialismo se niega a incorporar en el temario 2020.

En la mayoría de las ocasiones que la oposición realiza una movida de estas características, la convocatoria fracasa porque no cuenta con quórum propio, al que solo podría acceder con el apoyo de partidos minoritarios o aliados circunstanciales.

La sesión estaba prevista para las 12 y cuando habían pasado solo 18 minutos, la diputada del PRO Silvia Lospennato le pidió al presidente de la Cámara Sergio Massa que en vistas de que no habían podido reunir el quórum, que les dejara avanzar con una sesión en minoría para que los legisladores propios pudieran expresarse.

Massa accedió al pedido pero cuando hizo el recuento de los que estaban logueados, entre los presentes y conectados a distancia, solo sumaban 85, aunque el interbloque reúne un total de 115 diputados. En rigor, el tiempo de espera reglamentario es de 30 minutos y, según esgrimen como excusa los opositores, después de los 18 minutos iniciales se conectaron otros 15 diputados que se sumaron al debate vía remota.

Emergencia educativa, sin tratamiento

Entre los 38 temas que no pudieron ser tratados durante la sesión, figuraron la Emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021, Derecho Constitucional de Libre Circulación Interprovincial, Deducción del Impuesto a las Ganancias de gastos educativos, el Fondo de Asistencia Financiera a los Jardines Maternales no incluidos en la Enseñanza Oficial, reapertura del aeropuerto de El Palomar, toma de tierras, violencia institucional; destrucción de silobolsas, y violación de los Derechos Humanos en Venezuela, entre otros.

"Lamento que no esté el oficialismo para discutir estos temas, por miles de decisiones irracionales que no responden al derecho constitucional del articulo 14 de Constitución Nacional, y esto ocurrió desde el inicio de pandemia. Familias que no pudieron ver ni asistir a sus enfermos, trabajadores que no pudieron acceder, estudiantes, miles de casos que rayan el absurdo, lo grotesco y trágico", cuestionó el diputado radical José Riccardo en alusión al proyecto para garantizar la libre circulación entre provincias y se preguntó: "¿No se les ocurrió que tienen que tener una decisión consensuada? ¿Cuántas muertes mas? No le dan pelota a nada”.

Por su parte, el cordobés Diego Mestre pidió reformar el Impuesto a la Ganancias para poder deducir las cuotas de enseñanza privada, “la educación pública debiera ser una prioridad”, en sintonía con el pedido de Brenda Austin para declarar la emergencia educativa y hacerla una actividad esencial.

“Lamento que llevemos adelante esta sesión en minoría con las bancas vacías del Frente de todos, La situación es crítica de la educación en Argentina, Lo cierto es que un 1% de los estudiantes están yendo a clases. Seguimos insistiendo porque estamos por terminar el año y los estudiantes tienen que hacer cierre de ciclos y encontrarse con sus docentes y compañeros, por eso venimos a reclamar la emergencia educativa y que la educación sea declarada una actividad esencial para romper el círculo de pobreza que atraviesa la Argentina”, insistió Austin.

El bonaerense Sebastián Salvador, en tanto, también disparó contra el Frente de Todos y afirmó: "No me llama la atención la ausencia del oficialismo porque la agenda de ellos no es la agenda de la gente, como la educación, o el aeropuerto de El Palomar, que da desarrollo a la provincia de Buenos Aires. Están preocupados por la agenda judicial de la vicepresidenta", cuestionó.

