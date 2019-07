Mario Pereyra defendió la entrevista con Alberto Fernández: "No hubo tal pelea, yo siempre hablo así"

Días después de la tensa entrevista que Mario Pereyra realizó al precandidato del Frente de Todos Alberto Fernández, el periodista de Córdoba salió a desmentir que hubiera habido una pelea y explicó que "siempre hablo así".

"No hubo tal pelea. Yo siempre hablo así. Yo sólo pretendía hacerle una pregunta: ¿Por qué un hombre que no tiene ninguna acusación en la justicia se asociaba con algunas personas que están con la Justicia sobre sus cabezas?", afirmó el periodista de Cadena 3.

Y manifestó que "esa fue la única pregunta concreta que le hice y no me contestó". A su vez, respecto a su postura política, Pereyra aclaró: "Yo no soy peronista. Me gusta el peronismo de Schiaretti, de Urtubey, Pichetto. Ese peronismo republicano es el que le hace falta al país".

La obsesión de Alberto Fernández por el voto de los cordobeses

La entrevista en cuestión fue el viernes pasado y subió de tono primero cuando Fernández le pidió reiteradas veces a Pereyra que no lo interrumpiera mientras respondía una pregunta y luego Pereyra le dijo que "la gente nos dice que decimos cosas que cuando vienen los candidatos no se las decimos en la cara. Y yo quiero decírselo en la cara".

Más adelante, Pereyra le preguntó "¿Por qué se asoció con una persona que usted denostó durante años? Explíquemelo y explíqueselo a los argentinos". El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner primero le pidió que no se pusiera nervioso y finalmente le dijo: "Yo veo por sus gestos que no le simpatizo, pero por lo menos disimúlelo. Digámosle a la gente que usted es un opositor mío", luego de que Pereyra le reclamara que no le respondía su pregunta. "A usted no le gusta mi respuesta", retrucó Fernández.

J.D. / CP