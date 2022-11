Martín Caparrós, sobre la Mesa del Hambre: "Nunca formé parte, yo sólo aparezco en una foto"

El periodista y escritor Martín Caparrós se refirió al proyecto del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que se lanzó en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández y que contó con su presencia, aunque aclaró que "nunca más me llamaron" ni tuvo "nada que ver" con dicho proyecto. Incluso, acusó al gobierno de hacer "asistencialismo que deriva en clientelismo político".

En una entrevista con Jorge Lanata en Radio Mitre, Caparrós también contó que "siempre" tuvo interés por el tema del hambre en Argentina y el mundo, y que le había propuesto a Mauricio Macri en 2017 un plan, pero al entonces mandatario no le interesó. Algo similar es lo que acusa que terminó pasando con el mandato de Fernández.

“Cada vez que Caparrós viene a la argentina, le vuelven a preguntar sobre la Mesa del Hambre. Yo quiero decir una cosa y es a nivel personal: no rompan más las bolas con eso. Dicho esto, le voy a decir algo a Caparrós: yo te dije que no te metas y no me diste pelota. Te dije que eso iba a terminar mal”, le dijo al principio Lanata.

Y Caparrós comenzó a contar cómo empezó a vincularse en esta temática, al punto de escribir un libro. “A partir del 2010, empecé a trabajar con el tema del hambre en todo el mundo y en el 2014 publique un libro que se llama "El hambre", de 700 páginas, tratando de entender por qué en un planeta que es capaz de alimentar a sus 8 mil millones de personas hay mil millones de personas que no comen lo suficiente. Es la peor vergüenza de la humanidad. Elegimos producir para mercados ricos en lugar de alimentar a todos. Es un tema que me importa desde siempre. Entonces pensé un día por el 2012 en hacer una campaña en la Argentina para acabar con este ridículo de que en un país que se dedica a producir alimentos todavía tenga gente que no come lo suficiente, y que son cada vez más”.

Pino Solanas, Macri y Alberto Fernández

Caparrós contó que el primer político en escuchar su propuesta para trabajar sobre el hambre en la Argentina fue el senador fallecido, Fernando "Pino" Solanas: "Primero se lo propuse a Pino Solanas. Y él al final no quiso engancharse con eso. Yo quería movilizar a toda la sociedad, tener un objetivo para todos. Pibes haciendo encuestas de qué come cada uno, discutir qué cambios hay que hacer para alcance para todos. Hace mucho que no conseguimos algo que realmente queremos".

"Después pasó, yo me fui a vivir afuera. Y en 2017 me mandó un mensaje Pablo Avelluto, que me dice que Macri quería tomar un café conmigo. Yo le dije que sí, mientras que no fuera público. Fui a verlo a Casa Rosada y le comenté lo mismo. Pero me dijo que eso lo tenía "masomenos arreglado con los comedores". No le interesó la campaña", detalló.

Sobre la iniciativa del gobierno de Fernández, Caparrós contó cómo llegó a participar de una foto del gobierno y luego no fue llamado "nunca más".

"Cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, le escribí un mensaje para entrevistarlo. Me dijo que una entrevista para medios extranjeros no quería hacer aún, pero que sí podíamos tomar un café. Charlamos un rato largo y le propuse la campaña, le conté de mi libro y se quedó pensándolo. Al mes me llamó y estaba interesado”, argumentó.

"Fue sólo una foto, nunca fui parte"

El 15 de diciembre de 2019 lo llamaron a Caparrós desde el gobierno nacional: "Me dijeron que el 20 de diciembre lanzaban la campaña nacional contra el hambre y que querían que estuviera. Cómo no iba a estar, si Fernández había dicho que se había inspirado en mi libro, y nada me podía parecer más útil para el país que esa campaña. Así que estuve en la mesa y para mi sorpresa me sentaron al lado del Presidente".

Pero luego no pasó nada más, y hay gente que lo sigue cuestionando por aquella foto y lo acusan de haber robado: "Yo hablé y dije lo mismo que le había dicho antes, que lo importante era no quedarse en el asistencialismo. Que eso crea clientelismo. Y dije que estaba dispuesto en ayudar todo lo que quisieran, más allá de que vivía en otro país, que podían llamarme para lo que quisieran. Pero nunca más tuve que ver con esas reuniones ni participe en la mesa. Después vi que empezaron a hacer asistencialismo y escribí en contra de eso. No tuve más nada que ver. Hay gente que me insulta por estar ahí, me acusan de haber cobrado y robado plata. Hay gente que piensa que uno hace cosas públicas solo para robar", lamentó.

Y le dio la razón a Lanata: “Tenías razón, yo aparezco en una foto y desde hace tres años me vienen rompiendo las pelotas, pero algunos saben que nunca formé parte. Y siguen mintiendo, parece que les sirve”.

La presentación del plan contra el hambre

Caparrós, en aquel entonces, que fue muy cuestionado por el antiperonismo por aquella foto al lado del Presidente, decía: "No estoy para validar nada. Es porque estoy entusiasmado con que un presidente lo considere una tarea prioritaria. Que lo logren, o no, me escapa. Que hayan decidido que les importa mucho y lanzarse a esta tarea es algo que tenemos que apoyar todos los que podamos desde alguna manera distinta".

JD / MCP