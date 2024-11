Martín Llaryora dijo que Cristina Kirchner “atrasa” al dirigir al PJ y que le hace “un gran favor a Milei”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, brindó una entrevista este martes por la noche en la que opinó que la presidencia de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) no le “queda cómoda” porque la dirigente “atrasa”. También aseguró que su reciente proclamación al frente del partido, tras haber encabezado la única lista aprobada por la Justicia Electoral, le hace “un gran favor a Milei”.

“¿Te queda cómodo que la presidenta de tu partido sea Cristina”, le preguntó Luis Novaresio al aire de LN+. “No, no. Y creo que atrasa. Al partido no le hace bien y creo que todo dirigente tiene un tiempo y, después de ese tiempo, tenés que correrte”, disparó el mandatario provincial del PJ. Cuando le repreguntaron si “Cristina fue”, Llaryora reculó: “Yo no soy quién, sería muy pedante. Pero para nosotros el modelo del kirchnerismo claramente no es para la Argentina. Lo hemos combatido y ellos a nosotros”, recordó.

“Para esta etapa hubiera sido mejor otro estilo de conducción y darle modernidad”, se lamentó el cordobés y repuso: “Incluso creo que le hizo un gran favor a Milei. No sólo lo creo, sino que he visto cómo repuntó en las encuestas Milei, simplemente por la aparición de Cristina en el PJ”, comentó. “Le dio un aire importante al presidente, fue una gran mano. Todo esto les sirve a ambos, pero no al Justicialismo, por eso tendría que renovarse”, propuso.

Tras proponer un espacio de “posición moderada, con Juan Schiaretti como conductor”, en la misma entrevista Llaryora afirmó que La Libertad Avanza está encaminada a ganar las elecciones de medio término. “Si no hay algo extraño o un cisne negro, creo que la gente puede llegar a evaluar como positivo que haya reactivación”, dijo el mismo día en que se conoció el dato de la inflación de 2,7% de octubre.

“Milei quizás vaya a la elección de medio término y la gente valorice la baja de la inflación y el intento de acomodar la macroeconomía. Pero no va a aguantar más muchas cosas: le va a pedir recuperación. Con lo cual, desde las legislativas hasta las próximas presidenciales va a tener el mayor desafío”, advirtió el gobernador. Sin embargo, reconoció que “Si cumplís un objetivos, tenés que ir por otro. Sino hay estacionalidad”.

