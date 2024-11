Llaryora insiste: quiere a Schiaretti de candidato en Caba y sumar a Carrió

Juan Schiaretti recorre el país tratando de armar su estructura nacional con el único fin de liderar una coalición que enfrente a La Libertad Avanza y al mismísimo Javier Milei. Su socio cordobés, Martín Llaryora, lo impulsa cada vez que se ven y le pide algo que el exgobernador viene rechazando de manera tajante: que sea candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Los pedidos del gobernador Llaryora no terminan ahí. En los últimos días sumó otra solicitud, ya que anhela que Elisa Carrió sea la candidata a senadora por este frente electoral que tiene al peronismo no kirchnerista y a todos los que se oponen a La Libertad Avanza como invitados especiales de este proyecto, que todavía no se sacó el título de “aventura”.

Lo cierto es que en los próximos días el schiarettismo presentará la alianza en la Justicia Electoral, lo que equivale a decir que ya está en condiciones de presentarse a elecciones y llevar candidatos en todas las provincias. Hasta hoy, reunió los requisitos solicitados en 20 distritos, lo que lo convierte en una potencial tercera fuerza.

La movida tiene de momento el aval de Encuentro Federal, el bloque legislativo que comanda Miguel Ángel Pichetto y que, entre otros, integran Nicolás Massot y el cordobés Oscar Agost Carreño, los dos últimos del PRO.

¿Contradicción? Aunque Carrió lo relativiza, desde el bunker schiarettista informaron que hubo y hay contactos del exgobernador con la dirigente chaqueña, que podría volver al Congreso de la Nación si este acuerdo prospera. La exdiputada nacional de ARI-Coalición Cívica siempre es proclive a respaldar a una tercera fuerza que se oponga al oficialismo nacional y al frente kirchnerista.

Se advierte que en el peronismo de Córdoba también existe una vocación aliancista, aunque a veces sus protagonistas se desencantan cuando ven las encuestas que marcan la importante imagen positiva del presidente Milei. Se sorprenden por la alta aceptación (más del 50 por ciento) a pesar de que en menos de un año llevó adelante un ajuste al que podría definirse como feroz por la dureza y el castigo, sobre todo a sectores productivos, asalariados y jubilados.

El cordobesismo comienza a desandar un nuevo camino para lograr su consolidación nacional y sólo resta saber cuál será el rol de Schiaretti en los comicios de medio término. Primero, hay que ver si finalmente aceptará postularse como diputado nacional y luego determinar por qué distrito lo hará. Si es por Córdoba o por Capital Federal, como quiere Llaryora atendiendo consejos de especialistas en materia de campaña electoral.

Por ahora, el caudillo peronista cordobés avanza en la construcción nacional y evita hablar como candidato al Congreso. Sólo se presenta como impulsor de una tercera corriente que empezó a edificarse cuando su figura comenzó a instalarse en la sociedad durante el último tramo de la pasada campaña electoral presidencial, especialmente a través de los debates.