Martín Yeza: “Patricia actuó de forma desagradecida con Mauricio y con el PRO”

—¿Fue un papelón lo que pasó en la Asamblea del PRO?

—Fue un papelón como corolario de cuatro años que probablemente hayan sido los peores de la historia del PRO. A veces dicen que dos cabezas son mejor que una pero eso no ocurrió: pasamos de un 41% con Mauricio en 2019 a un 24% en 2023. Así como es un papelón que gente que hoy es parte de la conducción del partido diga que somos un “partido chiquitito y de perdedores”. Pero pasó alguno bueno: el 90% de los asambleístas que vinieron de todo el país decidieron ponerle fin a esa etapa de cuatro años del PRO que nos trajeron a nuestra peor versión.

—¿Creés que Bullrich busca como objetivo final entregarle el PRO a Milei y al oficialismo??

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Mi viejo tenía una frase que decía: “Hay gente que te quiere bien y hay gente que te quiere mal”. Hay gente que piensa que te hace el bien y en el fondo te hace mal. Si pensamos lo que fue este semestre, habría que preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera existido el PRO al lado del gobierno libertario con la minoría más chica de la historia parlamentaria de la democracia. Ojalá Mauricio Macri hubiera tenido una fuerza con el compromiso institucional que tuvo el PRO. Si alguien quiere bien a Milei, debería saber que lo más importante es que la Argentina progrese institucionalmente y para eso se requieren partidos fuertes.

—¿No había un acuerdo previo al jueves por el cual Bullrich apoyaba a Macri como titular del PRO a cambio de que ella presida la Asamblea?

—Pasaron dos cosas: primero un acto político partidario diciendo que el PRO “ya fue” y segundo lugar diciendo que había que fusionarse con La Libertad Avanza con las autoridades del PRO bonaerense y de LLA bonaerense (organizado por Bullrich). Si algo de eso pudiera existir, debería ser un diálogo entre Macri y Milei, dado que tienen buena relación; no entre los presidentes de partidos provinciales. Entonces, se decidió que la presidencia de la Asamblea no esté en manos de alguien que dice que el PRO “ya fue”. Se votó algo diferente.

—¿El jueves se votó que no haya fusión pero sí una alianza con LLA?

—Se dio un debate en la Asamblea. El PRO siempre fue un partido coalicionista. Trabajar juntos no me parece inimaginable, darle institucionalidad requiere tiempo. Necesita pulirse. Yo me imagino trabajando con Marra pero también con De Loredo o Banfi de la UCR.

—¿Bullrich fue desagradecida con Macri?

—(Piensa) Actuó de forma desagradecida con el PRO y con Mauricio. Porque Mauricio la bancó en las distintas crisis que atravesó como ministra de Seguridad, con Maldonado, con Chocobar. No todos los líderes cuidan así a los suyos, y Mauricio con ella lo hizo. No solo eso, Mauricio la hizo presidenta del PRO en 2020. No la votaron los afiliados para serlo, fue Mauricio. La animó a competir y desarrollar su candidatura nacional. Escucharla decir las cosas que dice de Mauricio y del PRO son de desagradecimiento. Y en la Asamblea de nuestro partido, que es federal, y que ella presidió hasta hace tres meses, se vio el resultado 116 a 0. Si vos fuiste presidenta del PRO cuatro años, candidata a presidenta del PRO y ahora decís que el PRO “ya fue” y que estás con el cambio o en contra, me parece que no hace bien. Siempre esa tesitura donde te dicen: “Nosotros vamos a fondo”. Pero Ayrton Senna iba a fondo y también usaba los frenos.

—¿Hubieras echado a Bullrich del partido?

—No, eso no somos nosotros. Tenemos que diseñar una nueva cultura del poder y una renovación generacional.

—¿Están lejos hoy Macri de Milei?

—Veo una relación de respeto. Milei ha sido un presidente que se ha referido casi con admiración a Mauricio, y en privado Mauricio ha sido elogioso. Será cuestión de tiempo a que retomen un vínculo personal físico, porque hablar, hablan.