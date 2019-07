El massismo se suma a la "narcocampaña" bonaerense y apunta contra María Eugenia Vidal

La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires calentó motores con las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el narcotráfico. La dirigente de Cambiemos aseguró que "desconoce" las propuestas de su rival Axel Kicillof respecto a la problemática. El guante lo recogieron los hermanos Malena y Sebastián Galmarini, provenientes del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, quienes acusaron a la mandataria de "destruir" los centros de atención contra las adicciones. "Pelear contra el narcotráfico no es sólo quemar algunos kilos de marihuana", apuntaron los ahora aliados del kirchnerismo.

Todo comenzó con Vidal en el programa de Luis Majul La Cornisa, donde Vidal apuntó contra las gestiones anteriores al decir que "no hay narcotráfico sin complicidad política, jurídica y policial" y agregó: "No le pongo nombre y apellido, pero hubo un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y crecían las 'cocinas', el paco, el consumo de drogas. O no supieron, o no quisieron o no pudieron enfrentarlo. Hubo un sistema, que hoy integra la lista del Frente de Todos que durante 28 años esa pelea no la dio, y nosotros la seguimos dando todos los días", argumentó la dirigente que apunta por la reelección.

El ese marco, la mandataria provincial aprovechó para apuntar contra su contrincante: "A Kicillof no lo escuché expresarse en relación a este tema, no sé cuál es su propuesta. Pero nuestra propuesta está clara desde los hechos: 70 por ciento más de paco decomisado, que representa medio millón de dosis que no llegaron a nuestros hijos, a los chicos que están más expuestos".

Uno de los primeros en responderle fue Sebastián Galmarini, actual integrante del directorio del Banco Provincia, que reclamó en diálogo con Radio PERFIL que "hay que terminar con tanta mentira" porque "la mirada miope de la gobernadora no le permite ver lo que le pasa a los ciudadano, habla de estadísticas que nadie puede comprobar".

Lo que si tengo muy claro, es cómo tu gobierno destruyo la red de los CPA (Centro de Atención de Adicciones), y las entidades de derivación de internaciones y ONG vinculadas a la atención y cuidado de los adictos.https://t.co/ZWBbUM898N — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) July 22, 2019

"A mí me interesa poner el acento en el otro extremo del problema de las adicciones y el narcotráfico que son los ciudadanos que están sufriendo porque antes existían centros de prevención que tenían capacidad de asistencia que ahora están destruidos en su infraestructura, no tienen servicios, no tienen a dónde derivar a los pacientes. Y la gobernadora solo ocupada por tirarle títulos a los medios de comunicación. Piensan en el marketing y piensan que de esa manera ponen de un lado a los buenos y de otra a los malos", agregó el cuñado de Sergio Massa.

A la pelea se sumó su hermana, Malena Galmarini que resaltó que "los niños no están en la escuela, los jóvenes no tienen trabajo". En declaraciones a El Destape Radio, la precandidata a diputada provincial sostuvo que "pelear contra el narcotráfico no es sólo capturar a los tranzas barriales, quemar algunos kilos de marihuana".

"Yo me pregunto dónde están las pastillas, ¿no hay pastillas en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasa con el sistema de cuidado de aquellos que ya tienen problemas con las drogas? Todo se toma a la ligera. Hay que preguntarle a la gobernado donde están las patillas, la cocaína, no solo la marihuana. Aplaudo cuando queman, pero me preocupan otras cosas", agregó.

DR/FF