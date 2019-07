Matías Lammens, sobre la "campaña sucia": "Es una maniobra para no hablar de la economía"

Matías Lammens, candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, consideró este jueves que la actual situación del país puede afectar a una posible reelección del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, por la crisis económica. Además, opinó que el Gobierno apunta a una “campaña sucia” para evitar hablar del tema. "Por primera vez les va a tocar ir a una elección con la gente sin plata en los bolsillos", analizó el presidente de San Lorenzo.

Consultado por cómo está llevando adelante la campaña electoral, en la que tiene como principal opositor al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, consideró que tiene “mucho entusiasmo”. “Veo que la gente tiene ganas de que haya algo diferente en la Capital Federal y va a ir a votar con ganas de cambio, con expectativas en el futuro", sostuvo Lammens.

Durante una entrevista con Futurock, el dirigente opositor sostuvo que "hace 12 años que está el macrismo" en el distrito y, de acuerdo a su visión, la actual administración de Horacio Rodríguez Larreta "no tiene un plan de desarrollo" para la Ciudad y “no muestra interés” en promover medidas que fomenten el crecimiento de las PyMEs.

“La ciudad tiene uno de los presupuestos más altos del mundo, similar al de una gran capital europea. No pueden dejar de cubrirse las necesidades básicas”, agregó en relación a las miles de personas que se encuentran en situación de calle en la actualidad. En ese punto, señaló que una de las grandes diferencias entre su propuesta y la de el actual jefe de Gobierno porteño se basa en “establecer las prioridades” en esos términos. “Claramente no es falta de recursos, el dinero está”, dijo.

Respecto de la “campaña sucia” a la que se refirió Axel Kicillof, Lammens acusó al oficialismo de buscar "maniobras de distracción" para evitar el tema de la economía. “Son todas maniobras de distracción para hablar de temas que no tienen que ver con su gestión. Es como querer tapar el sol con la mano”, opinó.

Al respecto consideró que "por primera vez les va a tocar ir a una elección con gente sin plata en los bolsillos”. “Ellos venían gobernando la ciudad con una buena situación económica en el país", resaltó.

Axel Kicillof quiere debatir con María Eugenia Vidal y denunció un "intento de campaña violenta"

En palabras de Lammens, además, la Ciudad no tiene un plan de desarrollo económico para cuidar a los porteños de la crisis nacional, algo que considera que podría hacerse con el presupuesto que tiene asignado. “Hace 12 años que el macrismo está en la ciudad, lo que no hicieron hasta acá no lo van a hacer”, consideró.

Por último, habló sobre el espacio que integra con Cristina Kirchner y Alberto Fernández en el Frente de Todos, pese a las críticas de muchos dirigentes hacia la exmandataria. “Hemos sabido limar nuestras diferencias e ir en pos de trabajar para poner este país en marcha. Ese es mi compromiso personal. La situación es delicada y no podemos mirarla de costado”, dijo.

A.G./