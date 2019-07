Axel Kicillof quiere debatir con María Eugenia Vidal y denunció un "intento de campaña violenta"

Axel Kicillof, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, confirmó que aceptaría protagonizar un debate con la actual mandataria, María Eugenia Vidal, aunque consideró que "no hay predisposición" por parte del espacio oficialista. El exministro de Economía del kirchnerismo denunció que sufrió un "intento de campaña violenta" por parte de Cambiemos al querer "asociarlo con lo que sea" para provocar una imagen negativa en plena campaña electoral, en referencia al mote de "marxista" que le adjudican desde Cambiemos.

"Es una campaña que empezó mal porque Vidal empezó con tapones de punta, ella diputados y funcionarios, contra mi. Un intento de generar imagen negativa para asociarme con lo que sea para que alguien decida no votar, e incluso con acusaciones falsas y caprichosas. No paran de machacar por redes sociales, es un intento de campaña violenta", declaró el exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner en diálogo con FutuRock.

Sobre la campaña electoral, el economista advirtió que la gobernadora cambió su estrategia para "trasladar su imagen positiva a la de (Mauricio) Macri" pero, según consideró, hay un "dilema": "Vidal sostenía su imagen a costa de no defender a Macri y separarse de él", afirmó. "Pareciera que Macri no es candidato directamente, no da notas con ningún periodista crítico, solo va a inaugurar obras para mentir con datos", agregó.

Sobre un posible debate en territorio bonaerense, Kicillof dijo que aceptaría, pero consideró que "de alguna manera están contestando, ellos mandan a contestar, aunque no tienen mucha respuesta". "La gobernadora debía empezar a responder por los problemas de la Provincia, porque 1200 puestos de trabajo se pierden por mes", disparó.

Con @Kicillofok nos reunimos con trabajadoras vecinales y entidades de #EstebanEcheverría. Ellos son el termómetro de la realidad porque todos los días ponen el cuerpo a las necesidades de nuestros vecinos que más se esfuerzan por salir adelante.#AxelGobernador pic.twitter.com/c2zEQKJPLo — Fernando Gray (@fernandogray) July 24, 2019

Durante una recorrida por el partido de Esteban Echeverría junto al intendente de ese municipio, Fernando Gray, el postulante a gobernador cuestionó las conexiones internacionales que tiene el Gobierno. Además señaló que "a Macri lo defiende Christine Lagarde, pero el problema es quién defiende a los argentinos" y agregó: "Yo no quiero ser el candidato de Wall Street quiero ser el candidato de Esteban Echeverría".

"Los vecinos y vecinas de la provincia necesitan más hechos y menos promesas. Nosotros no vamos a poner excusas, nos vamos a poner a trabajar desde el primer día, porque la provincia necesita urgente ponerse en marcha", concluyó.

DR/FF