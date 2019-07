Axel Kicillof minimizó la influencia de La Cámpora: "Voy a gobernar yo"

El exministro de Economía y precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, brindó una exhaustiva entrevista para el ciclo Periodismo Puro. Durante la charla con el CEO de PERFIL Network, Jorge Fontevecchia, Kicillof se refirió a los prejuicios ideológicos que hay sobre él. Para despejar toda duda afirmó: "Odio los dogmatismos, me considero un pragmático". Y aseguró que, si gana la Gobernación, él va a ser el encargado de llevar las riendas y no Máximo Kirchner, como sugirió María Eugenia Vidal.

-Decime, también que el kirchnerismo es la fase superior del peronismo. ¿Podrías profundizar esa idea y entramos ya al peronismo? Nos olvidamos del marxismo.

-Lo que dije tenía que ver con la etapa actual. Empezaban a decir si Néstor era o no peronista, si Cristina era o no peronista. Tirándose banderas por las cabezas.

-¿Es una discusión ontológica?

-Me parece que es el intento de basarse en prejuicios y campaña de demonización. ¿Vos, filosóficamente, qué sos, Jorge?

-Kantiano.

-Bien. Kantiano. Yo puedo decir: “Jorge es kantiano, dice que es kantiano”, y nadie sabe qué 'cazzo' es kantiano. Pero hay kantianos de izquierda y de derecha. Hay hegelianos que criticaban a Kant. Justo es un tema que estudié. Quizás digan que sos kantiano, hegeliano y te lo tiren por la cabeza. Georg Hegel fue un antecedente del marxismo, por tanto, Jorge es marxista también. Y como Marx es el inspirador de José Stalin, podrán deducir que Jorge es marxista. Ahí llegamos a que Jorge Fontevecchia es estalinista. Quizás nadie sepa qué significa eso, pero te atribuyen cosas malas. Se reprimió y mató mucha gente usando los nombres de Hegel, Marx y Stalin. Trataron de cargar estas palabritas de significados muy controversiales, muy difíciles. Ahora parece que hay kirchneristas del primer mandato, llegamos hasta eso. Hay kirchneristas nestoristas, cristinistas del primer mandato. Son discusiones bizantinas. Odio los dogmas, me considero pragmático, con un bagaje teórico conceptual, pero pragmático. Si tengo un problema, le busco la solución. ¿Alberto será kirchnerista? ¿Nestorista? Discusiones inútiles, difíciles de desgranar. Las soluciones no están en los manuales. Los que usan el sistema de las acusaciones no quieren pensar la realidad. Nadie le pregunta a Macri si es neoliberal friedmaniano o neoliberal newmaniano porque fue al Cardenal Newman. Si yo fuera un Durán Barba de cabotaje podría contar la historia de John Newman: se mandó un montón de macanas, está asociado a un montón de cosas malas. Seguro no fue un cristiano como Juan Pablo II. Se podría decir que Macri sigue esas ideas. Nadie sabe la ideología de la gobernadora Vidal. No se trata de tirarse libros por la cabeza.

-En esos fantasmas hay otra que se llama La Cámpora. ¿Qué es La Cámpora dentro de esa evolución que significa el kirchnerismo dentro del peronismo?

-Yo empiezo a ser funcionario antes de ser de La Cámpora. No sé bien la fecha, pero, antes de que existiera La Cámpora, yo venia trabajando en teoría económica

-No integraste La Cámpora en su fundación...

-Ni fui de la mesa de conducción de La Cámpora.

-Pero se te asocia.

-Sí, porque amigos muy cercanos a mí son de La Cámpora, porque yo soy muy cercano a los dirigentes de La Cámpora y porque en un momento se empezó a decir que todo joven peronista que apoyaba el gobierno anterior era de La Cámpora.

-La Cámpora tiene un significante de juventud peronista.

-Juventud peronista, también habiendo dentro del peronismo y del kirchnerismo montones de organizaciones que no son La Cámpora. Se usa para algo peor. Se demoniza algo. Con Hegel se podría hacer. Hegel, un tipo re contra reaccionario. Otros dicen que es la base de la izquierda. ¿Qué gano yo diciéndote "Fontevecchia hegeliano, como voy a hablar con un hegeliano". Me tendría que sentar y ver cómo entendés vos a Hegel, hablaríamos de filosofía clásica alemana un rato larguísimo. Pero, ¿qué tendría que ver eso con la posibilidad de sacar a la gente de la situación de indigencia o de pobreza? A eso me refiero cuando hablo de demonizar.

-Usar las categorías con un sentido estigmatizante.

-Y a mí no me gusta, no lo voy a hacer. No le voy a decir a Vidal "usted viene del Grupo Sofía y el Grupo Sofía era un grupo sectario que quiso tomar el poder de la mano de Rodríguez Larreta". No lo sé, que lo explique ella. Mi problema con la gobernadora, con Macri, es lo que hacen, no lo que pensaban antes.

-Siguiendo con ese planteo, fue la gobernadora recientemente que dijo que quien va a gobernar es La Cámpora y que el proyecto es que vaya el hijo de Cristina en 2023. Vos dijiste que ella había salido a hacer campaña sucia en ese sentido.

-Por eso. Porque también me acusaron o me trataron de asociación con la tragedia de Once. Todo lo malo que hay, con que negocié mal tal cosa, con que endeudé mal al país. Cuando se supo que yo era candidato se me acusó de 500 cosas.

-Ella dijo "Máximo Kirchner al poder".

-Lo contestó Máximo hace un tiempo, creo que en un acto en Avellaneda. No sabemos lo que va a pasar mañana y ya piensan. El otro día leí una nota sobre Rodríguez Larreta, no se si la viste. "El proyecto es Rodríguez Larreta 2023". Le asigno un grado de ridiculez. Hoy estamos discutiendo algo mucho más terrenal, mucho más simple, mucho más sencillo. Ponele que sea, pero habrá 200 de esos proyectos dando vuelta. No sé qué quiere hacer Máximo Kirchner en 2023. Lo valoro muchísimo a Máximo.

-¿Qué va a hacer ahora si el kircnerismo llega al Gobierno?

-Quinto candidato a diputado por la Provincia. Va a ser un diputado nacional y va a estar en la Cámara de Diputados. Tiene también un papel protagónico en una agrupación. Me gustaría contarte cuál va a ser mi papel. Si uno toma a José Luis Espert, a Roberto Lavagna, no se sabe de qué fuerza política son. Se sabe que tienen un recorrido. Lavagna, por ejemplo, tiene una consultora. Entonces, ¿puedo decir que es el candidato de Ecolatina, que si gana gobernará para Ecolatina?

—Algunos dijeron que es el candidato de Techint.

-Yo no participo de esa idea. En primer lugar, porque las personas cuando se presentan para un cargo no lo hacen con un tatuaje puesto acá. De nuestra fuerza política primero dijeron que no íbamos a alcanzar la unidad con Massa, que no íbamos a alcanzar la unidad con Pino Solanas, porque nos criticaban con Felipe Solá, con el Movimiento Evita, con gente que pasó por el randazzismo, con la CTEP, con Juan Grabois. Que no íbamos a poder hacer la unidad porque era una bolsa de gatos, que era imposbie. Conseguimos la unidad. Esa unidad no la conseguimos diciendo que nuestro candidato en Provincia de consenso va a ser Axel Kicillof pero que no va a gobernar en la unidad. Que va a gobernar para su familia. O para lo que él pensaba, o para un libro de texto de hace 200 años. O para una agrupación política. Es el candidato de la unidad, hay acuerdos muy fuertes, ideas muy fuertes que compartimos en la unidad, donde alguna parte de esa unidad piensa una cosa y otra parte otra, pero vamos a tratar de gobernar y presentarnos en nombre de la unidad. Yo hoy no soy el candidato ni mío propio ni de tal o cual dirigente. Soy el candidato de una fuerza política que es de las mas amplias que hubo en el ultimo tiempo. Y de las mas difíciles de construir. Si soy gobernador de la Provincia voy a gobernar para los bonaerenses, no para un dirigente o una agrupación, que tienen que estar contenidos, cuya opinión va a importar, en el sentido que somos un frente político, en pos de conseguir los objetivos.

-¿Vas a gobernar vos, no La Cámpora ni Máximo Kirchner?

-Voy a gobernar yo. El sistema nuestro pone un gobernador que tiene que tomar decisiones. Tendremos en cuenta las opiniones de todos, en tanto y en cuanto vayan en el camino de mejorar la salud, la educación, la producción y el trabajo, que son los cuatro puntos que les decimos a los bonaerenses que nos comprometemos para hoy sacarlos del pozo en el que están y mañana tratar de avanzar más.