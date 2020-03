Juntos por el Cambio tendrá este martes 10 de marzo la reunión de la Mesa Nacional con la participación del expresidente Mauricio Macri. Será un intento de mostrar la unidad del partido en plena disputa por el liderazgo opositor, con el radical Alfredo Cornejo como uno de los principales competidores. El espacio viene de combatir la modificación de las jubilaciones de privilegio y se espera que aborden el conflicto que mantiene el Gobierno con el campo por la suba de retenciones.

El encuentro se realizará a las 17 en el comité de la UCR "en consonancia con la reunión de Asuntos Constitucionales del Senado", según publicó Noticias Argentinas. Además del expresidente, asistirán los titulares de los bloques de Diputados y el Senado de las tres fuerzas que componen Juntos por Cambio, así como los presidentes de los partidos y los gobernadores de la fuerza. Por el PRO irán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del partido, Patricia Bullirch y el legislador Cristian Ritondo.

Macri hizo ruido: "El populismo es más peligroso que el coronavirus"

Del radicalismo se espera la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), y Rodolfo Suárez (Mendoza); el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri; y el jefe del Senado, Luis Naidenoff. También asistirán el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el diputado Juan Manuel López (CC) y el exsenador Miguel Ángel Pichetto.

El encuentro será de agenda abierta, aunque está previsto volver a abordar una estrategia de defensa contra lo que Juntos por el Cambio considera una fuerte intervención en la Justicia por parte del Gobierno Nacional y transmitir un mensaje de unidad del partido ahora como oposición.

A comienzos de año, Macri desató la polémica durante sus vacaciones en el sur argentino, al opinar sobre la toma de deuda durante su gestión. Cornejo fue entonces uno de los primeros en considerar que el expresidente "no puede ser el líder de la oposición o el único líder". "No puede ser porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos, él la tomó en base a un proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Los funcionarios los eligió Macri, debe hacerse cargo", expresó.

Luego de ese escándalo, este miércoles 4 de marzo, Macri volvió a la escena política durante su participación como conferencista global en Guatemala, donde expresó: "El populismo es mucho más peligroso que el coronavirus", porque "lleva a hipotecar el futuro, compromete el desarrollo y el futuro, va destruyendo la meritocracia y termina generando un relativismo moral, en el que todo da lo mismo, destruyendo el trabajo y el respeto a la ley".

DR/FF