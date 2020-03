Macri viaja esta semana a Suiza para asumir su cargo en la FIFA

por Ezequiel Spillman

Mauricio Macri volverá a viajar esta semana. Esta vez no será a dar una charla, lo que lo mantuvo ocupado el miércoles pasado en Centroamérica, sino que tendrá su primer viaje de trabajo como presidente de la Fundación FIFA.

El destino ahora será europeo y supondrá su desembarco en el área social de la organización internacional de fútbol. Todo bajo un fuerte hermetismo, Macri eligió, en esta etapa, seguir con el perfil bajo y no hacer declaraciones públicas. Se rumoreó que podría pasar por París, pero en su entorno prefirieron explicar que el trabajo en la Fundación FIFA lo va a llevar por muchísimos países y lo obligará a viajar mucho.

A pesar de ello, esta semana volvió a ser noticia: luego de dar una charla en Guatemala en la Fundación Libertad y Desarrollo, donde dijo que “el populismo es mucho más peligroso que el coronavirus”, el ex presidente también fue escrachado en el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trajo de regreso.

Luego intercambió mensajes con varios dirigentes del PRO y el viernes por la mañana mantuvo una charla, a solas, con Miguel Angel Pichetto, su ex candidato a vicepresidente, en las oficinas que tiene Macri en la Avenida Libertador, a tres cuadras de la quinta residencial de Olivos. Uno de los temas centrales: la intervención de la Justicia en la causa del Correo, luego de que el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidiera esa medida judicial.

Pichetto tiene su propio despacho en las oficinas de Libertador y es hoy uno de los más cercanos al ex jefe de Estado, quien busca convencer al ex senador peronista que sea uno de los miembros de la oposición en la Auditoría General de la Nación que presidirá el radical Jesús Rodríguez.

“Está con prudencia y responsabilidad con respecto a la coyuntura. Es un silencio prudente que tiene que tener un ex presidente con un gobierno que tiene 90 días. Esto no significa que está desentendido”, le contó Pichetto a PERFIL.

Ante su entorno, el ex presidente había deslizado la intención de pasar a recorrer Expoagro, la feria agropecuaria más importante del país, donde Macri estuvo gran parte de los últimos 12 años como dirigente político. Más aún: en medio del conflicto por el aumento de retenciones, se tratará de un escenario clave. De hecho, el primo del ex presidente, Jorge Macri, estará recorriendo la exposición esta semana junto a otros intendentes del Interior. El ex presidente se excusó de asistir a la feria, que coincide con el paro de cuatro días que mañana inician las patronales rurales.