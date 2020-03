Miguel Ángel Pichetto sobre el conflicto con el campo: "El kirchnerismo siempre tiene la teoría del enemigo"

Miguel Ángel Pichetto, ex senador nacional por Río Negro, cuestionó la postura del gobierno en relación al aumento de retenciones de la soja, y consideró que “no hay que pelearse” con el campo. “El kirchnerismo siempre tiene la teoría del enemigo, me parece que no hay que cerrar el diálogo, no arrinconarse”, opinó en diálogo con Radio Perfil.

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio defendió al sector, que anunció una medida de fuerza con paro por cuatro días de la semana próxima. “Me parece que es una carga impositiva muy grande y muy alta para el sector. Empieza a visualizarse un problema, y esta es la primera exteriorización”, evaluó. “Esperamos que no haya políticas de restricción a la exportación de la carne porque el sector se había recuperado. No hay que pelearse con este sector, no me gustaron las declaraciones del Presidente”, dijo Pichetto.

Consultado sobre si hay alguna comparación posible entre el conflicto actual y el que tuvo lugar en 2008 con la resolución 125, el exlegislador sostuvo: “La tensión de ese momento es inigualable. La 125 debería servir como experiencia. En ese momento hubo una intransigencia muy grande del gobierno, y ocurrió lo que ocurrió: se quebró la relación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el campo, y no se recompuso nunca más”, recordó.

Pichetto también habló sobre la decisión de “expulsarlo del partido” que comunicó el PJ durante el congreso nacional, y dijo que “fue lamentable”. “El congreso del PJ fue lamentable, el objetivo y la noticia era apoyar al gobierno nacional, y terminaron hablando de mi”, señaló.

“Yo ya me había ido hace más de dos años de ese peronismo, no me interesa. Lo dije cuando en 2015 renuncié a la presidencia del partido en mi provincia, y cuando acompañé a Mauricio Macri. Uno no puede echar a alguien que ya se había ido, es una estupidez absoluta”, aseguró en la entrevista con FM 101.9.

Para Pichetto, la expulsión “es típica de los regímenes autoritarios y stalinistas”. “Muchos de los que me echaron habían estado en varios otros partidos. El peronismo se ha subordinado a Unidad Ciudadana y a Cristina Fernández de Kirchner, tuvo el caso de un presidente del partido, José Luis Gioja, que apoyó a Cristina”, argumentó.

Respecto de cómo ve la situación de renegociación de la deuda externa, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri dijo que “ojalá el presidente Fernández pueda acordar razonablemente y evitar el default”, y apuntó contra un sector del kirchnerismo: “Creo que a algunos en el espacio duro les gusta el default, que es el peor escenario que se puede tener. Espero que pueda plantearle un plan económico y un camino de salida a los argentinos. No quiero que al país le vaya mal”, afirmó.

Entrevista: Matías Canzonetta.

A.G.