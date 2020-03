País en off: empresario se casa frente al mar. Kit de cuarentena de embajador. Novaresio, el escriba de Vidal que no fue.

por Ernesto Ise

Juan ‘Exxel’ Navarro se casó en Punta del Este y frente al mar. Cuando ya la arena esteña estaba relajada después de tanto agite festivo y mediático sucedido durante el fin de semana extralargo, el balneario uruguayo volvió a consolidar aquello que “las bodas”, sin lugar a dudas, marcaron el verano 2020. Y si bien la que ahora se dio fue de buscado bajo perfil en comparación con la que organizó Nicolás Caputo para una de sus hijas, el historial empresario del protagonista de la boda en cuestión le otorga un plus a la misma. Y es que en el marco de un bucólico escenario esteño, se casó Juan Navarro. Su nombre es sinónimo de Exxel Group, uno de los grupos que con él a la cabeza , jugaron en primera línea en los menemistas años 90 y que marcaron y definieron lo que fue el agite de compras, ventas y fusiones de varias compañías con el consiguiente legado de capítulos negros en cualquier libro que detalle apogeo de esa firma. El cambio de época hizo que Juan Navarro cambiara en su vida no solo de esposa sino de perfil social. Es decir, por motivos varios, pasó de alto a casi subterráneo. Dejó de mostrarse en fiestas mediáticas tanto en Buenos Aires como en Punta del Este, pasó a vivir más tiempo en Uruguay. Podría decirse que se retiró de la vida pública y de cierta petulancia común en varios de los empresarios “jóvenes” de los 90, solo quedan anécdotas. Separación, nuevas parejas y ahora una boda, hicieron asomar a Juan Navarro por un rato. Juan Navarro abrió las puertas de su confortable casa a orillas del mar en Punta Piedras, para ceremonia y festejo. Y en la sobriedad de éste se rodeó de nombres premium: Gloria César se encargó de la ambientación, el chef Cristian Menéndez de la comida principal –es famoso integrante del equipo de Francis Mallmann– , y Ramiro Ferreri y su equipo, de la barra y los tragos. Sus hijas Chipi y Mumi, y las de su ahora esposa, fueron protagonistas de la cálida ceremonia frente al mar. Y fiel al perfil actual, pocos nombres de peso de aquel pasado noventoso, y sí muchos uruguayos.



Se busca editor...y también futuros lectores. Una nueva muestra de fe propuso a futuro Elisa Carrió a sus devotos seguidores. Y lo hizo en el marco de sus coloridas declaraciones tras su pase a categoría de jubilada parlamentaria. A saber, anunció que escribirá su historia de vida y su aporte a “su República”, en 18 tomos. Ahora se busca editor de tamaño legado...y lectores interesados.



En caso de cuarentena inesperada: laptop... y yerba mate. El embajador argentino en Washington Jorge Argüello tiene confirmado el viaje a Riad por el G20, en medio de un contexto donde todos los eventos están sujetos al coronavirus. El mayor tema de preocupación, más allá del contagio, es la cuarentena. Y por eso, dijo: “Viajo con la laptop y un kilo de yerba para que sea más llevadero”.

Efecto colateral: de Francia a la Argentina. El Liceo Francés, famoso porque allí va Antonia Macri, los hijos de Dujovne y varios otros apellidos políticos y empresarios, tuvo un efecto colateral de un hecho sucedido en Francia. Como en aquel país hubo huelga, el plantel docente local de dicho colegio se plegó al paro y las clases no comenzaron en fecha.



El escriba de María Eugenia Vidal que no fue. Uno de los proyectos que tenía María Eugenia Vidal en su camino de salida de la gobernación era plasmar en un libro su paso por esa función y también un detalle de la gestión con lo recibido de Scioli, lo gestionado, lo realizado y lo puesto en marcha o encaminado. Y tenía en mente que el libro llevara la firma de Luis Novaresio. Esto último no pudo ser. Pero sí se reactivó la idea del libro con las mismas premisas que se plantearon en 2019.

Tengo DNI, pero me llaman como se les antoja. Cuando se tienen parientes directos y periféricos famosos, el nombre que figura en el DNI parece tan solo una circunstancia. Esto le pasa por ejemplo, a Pablo Braun, quien en algunos círculos es conocido por ser el dueño de la recomendable libreria Eterna Cadencia, de Palermo. También es el sobrino de Federico Braun, poderoso empresario de La Anónima (entre otras compañías); el primo de MIguel Braun, ex funcionario nacional del gobierno de Macri, y por supuesto, primo algo más lejano de Marcos Peña Braun. Pero hace unos días, en los Spotify Awards 2020 que se celebraron en la Ciudad de México, se lo vio con el mimso bajo de siempre entre jóvenes exponentes del trap latino, siendo el marido de Julieta Venegas.

River y el “amuleto” que no funcionó. Martín Bossi tuvo al plantel de River en la platea del musical Kinky Boots. Y luego de la función, en su camarín, Bossi le regaló a Javier Pinola las botas con 20 centímetros de taco que usa su personaje y que mandó diseñar con los colores de River con artesano Luciano Marra. Si fue como amuleto, en Quito no funcionó, y como se vio anoche (sábado) tampoco. Boca Juniors, con gol de Carlos Tévez se llevó el torneo a casa. Y la gloria también.