Amalia de Orange fue 'reina por un día' durante la visita de los reyes de España

Mucho de la continuidad en el poder que detentan las monarquías radica también en la estrategia mediática que planifican. Y en ese plan podría encuadrarse la imagen oficial que montó la corona de Países Bajos durante la primera visita oficial a ese país de los reyes de España.

Amalia ocupa el centro de la escena en la foto oficial de la primera visita de los reyes de España a los de Orange.

Esta vez, de todas las fotografías oficiales que se tomaron, las de Máxima y Letizia juntas –dos personajes mimados por la prensa–quedarán relegadas a un segundo plano.Todas. Y las de los reyes –Guillermo y Felipe– en un tercero. La que queda como registro de este encuentro de coronas, es la que tienen a la princesa Amalia, de pie y ubicada en el centro de foto, rodeada por Felipe, Guillermo, Máxima y Letizia –todos sentados–, y “custodiada” por su abuela, la ex reina Beatriz,y su tía abuela, la princesa Margarita. Y para potenciar el aspecto protocolar que tiene toda reina: vistieron a Amalia con un vestido discreto pero con presencia y con una tiara de brillantes y rubíes que data de 1897, más aros, collar, pulsera y broche en la cintura.

Primera en la línea de sucesión al trono de Orange, Amalia cumplirá 21 años el 30 de abril.

Si alguna persona no conociera cómo es la conformación actual de la corona de Países Bajos, solo la juventud de Amalia –quien el 30 de abril cumplirá 21 años– generaría duda acerca de si es o no, una reina; no así su pose y actitud.

El día que Guillermo de Orange reconoció "errores" que cometió su familia.

“Una visita a España siempre se siente como un cálido abrazo”, le dijo Guillermo a su par Felipe, en la cena en el palacio de Amsterdam. “Esto se aplica a nosotros y también a nuestra hija mayor, la princesa de Orange. Obligada por las circunstancias, vivió el año pasado en Madrid y desde allí pudo continuar sus estudios en la Universidad de Amsterdam. Que eso haya sido posible se debe a los amorosos esfuerzos de un gran número de compatriotas tuyos y de ti. Una conmovedora prueba de amistad en un momento difícil.”

En su discurso, Guillermo le recordó a Felipe que hace veinticinco años, “la chispa saltó durante la Feria de Abril de Sevilla. El resto es historia...”. Obviamente, hacía referencia al día en que conocía a la por entonces Máxima Zorreguieta, hoy reina de Orange.