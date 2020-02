Roces en Juntos por el Cambio por la AGN: Pichetto criticó a la UCR por no acordar con el PRO

La Unión Cívica Radical (UCR) propuso formalmente a Jesús Rodríguez como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) sin un acuerdo previo con sus aliados y abrió una pelea interna en Juntos por el Cambio. Es que el ex candidato a vicepresidente del macrismo Miguel Ángel Pichetto advirtió este sábado 29 de febrero que "debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos" el nombre para encabezar al organismo.

La Constitución Nacional establece que la presidencia del organismo encargado de controlar el estado de las cuentas del sector público corresponde al partido político de oposición con mayor cantidad de legisladores en el Congreso, por lo que la UCR, amparada en un conteo que le da más bancas que al PRO, se anticipó a sus aliados para reservarle el lugar a Rodríguez, que hasta el momento se desempeñaba como auditor de la AGN, lugar al que podría ir Pichetto, aunque el PRO lo quería proponer como presidente.

Si bien el PRO y la Coalición Cívica evitaron salir a cruzar públicamente al radicalismo para mantener así solapada la disputa interna que se abrió, Pichetto subrayó que "la coalición Juntos por el Cambio, los tres partidos, deberían haber elegido uno que representaran a los tres partidos y esto no se ha hecho".

"Hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados, senadores... Yo no voy a entrar en esa, no voy a dividir el frente opositor por un cargo. Lo que creo es que debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos", indicó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en declaraciones a FM Milenium.

Si bien el PRO impulsaba a Pichetto como presidente de la AGN, el ex jefe del bloque de senadores del PJ aclaró: "Yo nunca pedí este cargo, ni formaba parte de mi interés ocupar un espacio en la Auditoría, fue una propuesta del ex presidente Mauricio Macri, que indudablemente tiene legitimidad para plantear una cosa de esas".

Ante la posibilidad de reemplazar a Rodríguez en el cuerpo de auditores (dado que ocupaba un lugar que quedaría vacante si sube a presidir el organismo), el rionegrino señaló: "No tengo pensado ir como auditor, lo voy a conversar esta semana pero no lo tengo definido. Mucho interés de someterme a un espacio de decisión en la Cámara la verdad que no me interesa".

Ocurre que para designar al presidente y los auditores que son propuestos por los partidos políticos con representación parlamentaria se requiere la firma de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, en este caso, Sergio Massa y Cristina Kirchner, con quien el ex senador está enfrentado.

Para adelantarse al PRO, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, contó a los diputados y senadores nacionales de su partido y a los del macrismo, lo que le dio como resultado 62 legisladores radicales y 58 del PRO, pero ese conteo es discutido puertas adentro de la alianza.

Es que Cornejo cuenta como propios a los legisladores del Frente Cívico de Catamarca, con el argumento de que a pesar de tener su propio bloque son afiliados a la UCR, y no tuvo en cuenta a los aliados del PRO, como el santacruceño Eduardo Costa o el puntano Claudio Poggi.

Esos aliados que ahora el PRO quiere hacer valer son cuestionados por Cornejo con el argumento de que, a diferencia de los catamarqueños del Frente Cívico, no son afiliados al partido que preside Patricia Bullrich y se referencia en Macri.

Por el momento, la nota elevada por la UCR a las autoridades del Congreso está a la espera de la firma de Cristina Kirchner y Massa, quienes podrían resolver la disputa de Juntos por el Cambio en caso de que persistan las diferencias entre ambos.

