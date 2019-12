La UCR reparte el poder del Comité entre Cornejo, Morales y el Coti Nosiglia

por Julian D'Imperio

La Unión Cívica Radical (UCR) tuvo su Plenario Constitutivo de delegados y presentó a las autoridades del Comité Nacional para el período de 2019-2021. En la sede partidaria ubicada en la calle Alsina 1782, confirmaron la continuidad del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como líder del partido, pero el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró mayor presencia en las listas.

A pesar de los incidentes que ocurrieron en el inicio de la reunión, finalmente se concretó el encuentro en el que Cornejo, Morales y Enrique "Coti" Nosiglia se repartieron el poder del Comité Nacional de la UCR.

La UCR apuesta por Cornejo en medio de las tensiones con Macri

"Lo logramos muy temprano y por unanimidad. Hay un cambio de gobierno y un proceso electoral muy agotador. Ponemos la cara cuando somos gobierno aunque tengamos diferencias porque respetamos la institucionalidad", señaló el gobernador de Jujuy.

En esa línea, siguió con la autocrítica por los últimos cuatro años que gobernó Cambiemos: "Revisaremos todo lo que ha pasado, nuestras responsabilidades y la participación. Va a estar bueno hacer eso pero con una mirada puesta en el futuro. Seremos una coalición opositora. Tenemos mucho que hacer en ese rol en el que nos han elegido. Queremos construir una alternativa para dentro de cuatro años".

"Queremos tener una candidata o candidato de la UCR. Lo tenemos que hacer. Lo haremos recorriendo el país", señaló de cara a una futura elección presidencial. "La relación con la coalición cívica y con el pro será un gran debate. No tenemos que cortarnos las venas si en el Congreso tenemos disparidad de criterios", comentó sobre la coalición opositora Morales que quedó como secretario general del Comité Nacional.

Por su lado, Alejandra Lorden, flamante vicepresidenta primera, destacó la presencia de mujeres en la lista: "Es la primera vez que se hace con paridad esta lista. Estamos contentos por eso".

Militantes radicales a las piñas en la elección del presidente del Comité

Por último, Cornejo hizo una fuerte autocrítica: "Dejamos una situación económica y social que es complicada para el gobierno que asume. Vamos a hablar para adentro y para afuera con la verdad y de la misma manera".

"Del balance de estos años lamentamos la inflación, la pobreza y el desempleo pero reivindicamos la política exterior, la búsqueda de consensos internacionales, la justicia independiente y la lucha contra el narcotráfico. Pero no resolvimos los problemas económicos, quizás no los agravamos pero no los resolvimos. Argentina necesita de un buen gobierno y de una muy buena oposición. Así como no hubo un buen gobierno de Cambiemos tampoco hubo una buena oposición", agregó.

"Tenemos que estar firmes contra las reformas que vayan contra la República. Hace ocho años técnicamente que estamos en recesión y no cuatro. Todos por igual tienen que asumir sus responsabilidades. Es un proceso largo y doloroso en la Argentina", manifestó.

Sobre el final, completó: "La Argentina ha deteriorado su equidad, hay quienes no trabajan y la pasan muy bien, y hay quienes trabajan y se esfuerzan, y la pasan muy mal".

El Comité Nacional quedó compuesto con Alfredo Cornejo como presidente, Gerardo Morales como secretario general, Alejandra Lorden (Buenos Aires) vicepresidenta primera, Ángel Rozas (Chaco) vice segundo y Soledad Carrizo (Córdoba) como vice tercera.

Por su lado, el Coti Nosiglia quedó como secretario segundo y Josefina Mendoza (Provincia de Buenos Aires) como secretaria tercera. Mientras que del cuarto al noveno lugar aparecen José Cano (Tucumán), María Castilla (Catamarca), Liliana Martínez Allende (Tierra del Fuego), Miguel Nani (Salta), Adriana Molina (Santa Fe) y Santiago Mascheroni (Santa Fe). Cano también ocupará el puesto de tesorería con Josefina Mendoza como protesorera.

CP