Maximiliano Guerra: "La agenda del Gobierno está muy lejos de la agenda del pueblo"

El bailarín y armador de PRO Social y PRO Cultura, Maximiliano Guerra, manifestó su apoyo a lo que será la movilización de mañana contra el Gobierno nacional en el marco del caso Vacunatorio VIP.

Aclaró que “hay varias convocatorias, una dice ‘que se vayan todos’, eso no tiene ver con nosotros, no tiene que ver con la gente que va a salir mañana” y resaltó que “la salida de mañana tiene que ver con el Vacunatorio VIP y con la falta de respeto que le tiene esta gente que está en el gobierno al pueblo”. “La gente quiere hablar y quiere ser escuchada”, subrayó.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, cuestionó al presidente Alberto Fernández al sostener que “en el momento mismo que está diciendo que esto es una payasada, él unas horas antes había echado al ministro de Salud, entonces no es una payasada, se contradice a sí mismo”. Y agregó: “Te dicen que cuidan la salud, pero están las vacunas y se las ponen ellos mismos. Si son los capitanes del barco, los últimos que se tienen que poner la vacuna son ellos. No digo el Presidente, cuidemos al primer mandatario, pero el resto no”.

Para Guerra, “la gente está cansada y está bien que la gente salga”. Planteó que “la agenda del Gobierno está muy lejos de la agenda del pueblo, de la agenda de la sociedad” e ironizó sobre la sigla VIP: “Es la vacuna VIP, pero no les peguemos tanto porque entendieron mal la sigla. En vez de Very Important People entendieron que es Very Inmoral People”. “Es inmoral que no le den la vacuna a quien le toca. Violaron el protocolo que ellos mismos hicieron. Esto es casi como tirarse una bala en el pie”, criticó.

Sobre su militancia en el PRO, detalló: “Yo estoy al lado y estoy alineado con Patricia Bullrich. Estoy haciendo política porque yo creo que todo es política. Toda la vida fui un bailarín y para mí el arte también tiene que ver con la política. Siempre fui muy político, desde muy chiquito, aunque antes no se sabía”. “Yo viví 18 años en Europa y volví a Argentina porque creo que hay mucho para hacer, y quiero ayudar a que se haga”, aseveró, y evitó pronunciarse sobre candidaturas: “No tengo ninguna expectativa de nada, pero sí quiero aportar lo que se pueda, lo que sea necesario como ciudadano para la gente de mi país. Todos somos un granito de arena, como decía la Madre Teresa de Calcuta”.

“Estoy alineado con Patricia Bullrich, que me encomendó armar el PRO Social y el PRO Cultura. Estamos armando desde lo social y la cultura para seguir apoyando a toda la gente que tiene un sueño cultural y artístico, para que puedan tener una plataforma más segura”, finalizó.