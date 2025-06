Máximo Kirchner habló sin filtros: la situación de Cristina, cuestionamientos a Kicillof y el grupo Clarín

Máximo Kirchner concedió una extensa entrevista este miércoles por la noche en la que habló sobre la condena a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, el futuro de Argentina, lo que piensa del grupo Clarín y su evaluación de Javier Milei. El dirigente comenzó remarcando: “Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar. Cuando el proceso se inició, la casta política, como dice el presidente, no podía caminar por la calle”.

A continuación, en su charla con Gustavo Sylvestre por C5N, el líder de La Cámpora aseguró: “Cuando uno ve qué hacen con la figura de Cristina ¿Quién va a animarse? Es la imagen de Cristina de ‘la cabeza en la pica’”.

Luego afirmó: “El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular. Yo espero que se den cuenta de este abuso de poder... que midan las consecuencias del abuso de poder porque a veces creen que el pueblo está quebrado en su autoestima, y el 19 y 20 de diciembre fue una reacción del pueblo que estaba cansado del abuso”.

Máximo Kirchner: "Hay muchos que no nos resignamos"

En referencia a la condena de su madre por la Corte Suprema de Justicia, explicó: “Para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios… Quienes tienen al partido judicial o mafia judicial, como cualquier lo quiera llamar, después tienen que pelear con esos grandotes".

"Esa es la Argentina que tenemos, pero todavía hay muchos que no nos resignamos, aun a costa que te quieran gatillar en la cabeza”, consideró. Luego, aseguró que "la vocación de Cristina siempre es de participación electoral. Yo lo recuerdo siendo muy pibe, Cristina decía: ‘Es un derecho que hay que ejercer’", evocó.

"Entonces creo que es verdad, que el sistema representativo, democrático, está muy dañado por lo que sucedió ayer (en referencia a la condena de Cristina Kirchner), por eso te decía que estén evaluando muy bien que significa sacarle a la gente aquello que busca o por quién quiere ser representada. Quiere votar a alguien y vienen y le dicen: ‘Te lo voy a sacar. Y no te muevas mucho, porque te echo’”, criticó Máximo Kirchner.

Lula habló esta tarde con Cristina, le expresó su solidaridad y se sorprendió por lo "serena y determinada" que la sintió

Luego cuestionó, sin nombrarlo, a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires: “Hay sectores que tienen que reconocer lo hecho por la figura de Cristina y, muchas veces cuando uno se sienta en una mesa y solo espera reconocimiento, es muy complejo. Si esto se transforma en un festival de egos, es más complejo todavía. Aquí la trampa que debe eludir la dirigencia son los egos. Esa es una mochila muy pesada que te pone de rodillas ante tus propias miserias".

"Los dirigentes tienen una responsabilidad enorme. Acá muchos hablan de la democracia, pero a la primera cosa que no le gustan se van. No se puede construir si siempre hay gente diciendo ‘¡mirá que me voy!’”, disparó.

Y agregó: “Mientras más eficaces seamos a la hora de gobernar, a mí pónganme donde tengan que ponerme. Eso fue lo que hizo Cristina. ¿Cuántos ejemplos más tenemos que dar para tener una discusión interna, si se quiere, para ver el futuro? El dirigente político no debe ser un dirigente mediático, solamente. A veces los dirigentes se confunden, se entran a sentir mal, y entrar a obrar en consecuencia de lo que leen y no de lo que hay que hacer. La dirigencia mediática, si no tiene televisión, ¿qué hace?”, polemizó Máximo.

Máximo Kirchner: "En los últimos 10 años a la gente le fue muy mal y al Grupo Clarín le fue muy bien"

“Lo que tenemos que entender es que hay que ser mejores. Discutir cosas que muchas veces a la sociedad no le interesa. Hay dirigentes que se frustran. Y así andamos, con esa dictadura de las encuestas y los focus group. Lo que se viene es un gran cierre de oportunidades y lugares para la gente. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Los cierres de lista se vuelven anecdóticos”, analizó.

A continuación, reconoció: “En el 2014 dije que no había apellidos milagrosos. Ni el mío ni ninguno. Tiene que haber vocación de trabajo, de construcción. No te atribuye virtudes porque sí. Las tenés que trabajar… No solo se trata de llegar, también se trata de cómo ejerciste y cómo te lo reconoce la gente”.

Causa Vialidad: la Casa Rosada no quiere "show" y busca minimizar el impacto de la detención de Cristina

Sobre los sindicalistas, Máximo ironizó: “No hay gremios chicos y gremios grandes. Hay gremios que defienden los derechos de los trabajadores y hay gremios que son más remolones”. Además, apuntó contra el conglomerado de Héctor Magnetto: "En los últimos 10 años a la gente le fue muy mal y al Grupo Clarín le fue muy bien. Se quedó con todo, ahora sumó Telefónica y reconstruyó EnTe", detalló.

Finalmente, habló sobre el actual presidente: “Uno lo escucha hablar a Milei y, si nosotros hubiéramos hecho eso, constantemente, bueno… El endeudamiento del país existe. Todo esto va a terminar indefectiblemente mal. Esto no va a salir bien. Y la deuda que va a dejar el Gobierno de Milei, sumada a la deuda de Macri, la van a pagar las generaciones que vienen. Invitamos a la gente a quererse y a recuperar los sueños”, convocó el camporista.

HM/ML