Luego de la tensa jornada que se vivió en la sesión de Diputados en la que se habilitó el DNU de Javier Milei para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el legislador nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner pidió que el peronismo "no se divida" para construit un espacio "que le ponga límites" al Presidente. En esa línea, definió al mandatario como un "mono con navaja" y destacó el rol que tiene su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, como titular del PJ nacional.

Durante una charla organizada por la Secretaría Nacional de Juventud del Partido Justicialista en el partido de Quilmes, el diputado cuestionó la aprobación que recibió el decreto sobre el acuerdo con el organismo financiero, y dijo que el Congreso viene haciendo "una grave concesión desde el 10 de diciembre de 2023, en materia de cesión de poderes y facultades" al fundador de La Libertad Avanza (LLA).

En esa línea, el referente de La Cámpora sostuvo que “si vemos a Milei como más peligroso que mono con navaja, al menos saquémosle la navaja", y expresó que con la ratificación del DNU sobre el acuerdo con el FMI -que obtuvo 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones-, "le dieron la chaira para afilarla”.

“Hoy nadie en Argentina -por ahí sí el Presidente o quienes lo rodean- sabe cuáles son las características de ese acuerdo. Y sin embargo, 129 diputadas y diputados decidieron darle, a un hombre que no puede ver una criptoestafa a dos centímetros de sus narices, la facultad de tomar deuda o negociar con el FMI y hacer lo que quiera”, opinó el dirigente de UxP, en el acto en el que estuvo acompañado por la intendenta local, Mayra Mendoza, y la exministra de la Igualdad de España, Irene Montero.

Además, recordó la experiencia de su padre, Néstor Kirchner, que durante su Presidencia (2003-2007) canceló la deuda con la entidad internacional. "Nuestro país hoy está agarrado del pescuecito, y la experiencia indica que este tipo de modelos y procesos en nuestro país no sirven, al menos, empujan a la gente afuera del mapa", dijo.

“El Gobierno profundiza los problemas que tenemos en nuestra sociedad, los promueve y los profundiza. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de saber responder, de buscarle la vuelta a cómo responder a ese tipo de miserias que nos ofrecen como único final”, manifestó.

Por otro lado, el diputado indicó que “hay una derecha troglodita que tiene la fantasía en la Argentina de que los planes económicos no funcionan por culpa de la resistencia sindical popular". Y al convocar a marchar este lunes por el 24 de Marzo, Día de la Memoria, añadió que "la dictadura militar en Argentina fue apoyada por muchos argentinos y argentinas y por los grupos económicos que pensaban que esas ideas económicas no funcionaban en nuestro país porque había sindicatos”.

Máximo Kirchner: “El rol de Cristina es fundamental”

Para el hijo del exmatrimonio presidencial, los acuerdos con el FMI como los que planea el Gobierno libertario están "destinados a que nuestro país sea colonia”, ya que el organismo está formado por países que tienen intereses en el nuestro. "Los intereses son sus empresas, las de los países que votan en el Fondo Monetario, si te prestan la plata o no, son las que hoy festejan el RIGI o la Ley Bases".

En otro tramo de su discurso, Máximo afirmó que “el rol que está teniendo Cristina (Kirchner) es fundamental”, desde la organización del Justicialismo hasta sus manifestaciones públicas. “Cada vez que la compañera abre la boca o le saca una de esas Che Milei propone discutir", analizó.

"Y aparte les pega en la mata dura, les pega cuando muestra que eso que dicen que están haciendo en la economía, no lo están haciendo”, consideró el diputado.

Asimismo, instó a los dirigentes a "discutir todo lo que haya que discutir", y dejó un mensaje al interior del peronismo: “No nos dividan más. No dejemos que nos dividan. Es hora de realmente poder construir algo que los enfrente y les ponga límites. Si no se le ponen límites a este tipo de poderes, no frenan, no paran".

"Nuestro pueblo tiene que organizarse para reaccionar, para movilizarse, pero fundamentalmente para proponer, así vamos a romper el escepticismo que nos proponen 'el no creas, no participes, no te metas'. Lo vamos a romper”, concluyó.

