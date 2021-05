Médica en Neuquén: "Si un paciente se descompensa, no hay más respiradores"

La médica clínica del Hospital Bouquet Roldan de Neuquén, Alejandra Sagarna, advirtió que en dicha provincia están en un estado crítico ya que "si un paciente se descompensa no hay más respiradores".

En diálogo con María Laura Santillán en "La mañana de CNN" por CNN Radio, la médica manifestó: "No queremos pasar de héroes a asesinos". En ese marco, Sagarna aseguró que "si seguimos así en una o dos semanas no vamos a tener boca de oxígeno para los pacientes que ingresan".

En el hospital donde trabaja Sagarna debieron aumentar nuestra complejidad y poner a médicos clínicos para atender a pacientes de terapia intensiva. "Hemos tenido que conectar a pacientes a respirador en salas clínicas, manejados por médicos clínicos. Los médicos clínicos se ocupan de tareas de terapia intensiva".

Asimismo, la médica clínica confirmó que tanto en la provincia como en la capital de Neuquén "está todo saturado". "La lista de espera es cada vez más larga", agregó.

Aseguran que el sistema sanitario de Neuquén sufre un "colapso"

Y detalló que "hay salas con 30 pacientes con bajo requerimiento de oxígeno. En la sala de clínica los respiradores también están ocupados. Si un paciente se descompensa no hay más respiradores. Hay que redistribuir los recursos humanos y de infraestructura", agregó la Sagarna.

No obstante, sostuvo que "no vamos a tomar la decisión de sedar a un paciente porque esté boqueando. No estamos de acuerdo en limitar complejidades cuando un paciente lo requiere".

"Las bocas de oxígeno están todas ocupadas. No queremos pasar de héroes a asesinos, estamos haciendo más de lo que podemos. Las autoridades deben buscar tener más bocas de oxígeno. La falta de aire no es un síntoma que se puede manejar en la casa", concluyó la médica.

