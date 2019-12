Michetti y la jura de Fernández: "Seguir la Constitución es una buena manera de empezar el gobierno"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se reunirá este miércoles a las 17 horas con quien ocupará su sitio desde el 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, Michetti se refirió al tema del juramento del próximo presidente, Alberto Fernández, y señaló que lo “ideal” y lo que “conviene a los argentinos” es que sea ella quien lo haga. Además, dijo que aunque con Kirchner tiene “un montón de diferencias” y que no coincide “prácticamente en nada con ella”, existe un respeto y un diálogo mutuos.

“Nosotros tenemos la Constitución, que dice que el vicepresidente le toma juramento al presidente y vicepresidente electos”, explicó Michetti en una entrevista con Viviana Canosa (Canal 9). “A mí me gustaría que pudiéramos hacer eso porque es lo que nos marca la Carta Magna, y una vez que hemos logrado que este período de gobierno pueda entregar el poder de una manera razonable, institucional y sin lío, como hubo la otra vez, qué mejor que hacer las cosas como la Constitución lo marca”.

Refiriéndose a los rumores sobre la presunta intención de Cristina Kirchner de tomar ella el juramento a Fernández, en contra de lo estipulado en el Art. 93 de la Constitución, Michetti respondió: “Yo hasta que ella no me diga lo que está pensando, yo no puedo opinar sobre el tema. Si a mí ella me pide correrse de esa fórmula de la Constitución, como muchas veces ha pasado en la historia, yo no quiero hacer un Boca-River porque es ridículo ponernos a discutir y pelear por si quién jura y quien le toma el juramento”. “Lo que corresponde es como lo marca la Constitución, que lo haga la vicepresidenta”, remarcó.

“Si el gobierno electo, elige otra manera, ¿qué puedo decir? ¿que me voy a tirar arriba suyo?”, se preguntó Michetti. Remarcó, sin embargo, que al Frente de Todos “le conviene lo institucional”. Según la vicepresidenta, “sería una pena terrible” quedar mal ante el mundo después del “trabajo que hemos hecho” en materia internacional.

“Hemos trabajado mucho para tener hoy la posición que tenemos en el mundo, que no es para ver qué lindo cómo nos saludan, no , es para que después aparezca la carne argentina en Japón o China, los productos, el valor agregado”, explicó. “Todo eso son mercados abiertos que tenemos que tratar de conservar. Y para eso la Argentina tiene que mantener una posición institucional, una posición de previsibilidad en las reglas de juego, me parece que, por ejemplo en este tema, es una buena manera de empezar el gobierno”.

