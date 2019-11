por Ramón Indart

El presidente electo, Alberto Fernández, adelantó que el Frente de Todos prepara una "fiesta popular" en Plaza de Mayo el próximo 10 de diciembre para celebrar su asunción. "Para el 10 de diciembre, estamos organizando un acto desde las 14:00 en adelante. Una fiesta popular en Plaza de Mayo que se extenderá por varias horas", expresó en declaraciones a Radio con Vos. El mandatario electo dio precisiones de lo que será la jornada de asunción del Poder Ejecutivo, que comenzará con la jura en el Congreso y luego con una celebración "popular" en las inmediaciones de la Casa Rosada.

PERFIL habló con uno de los organizadores justo a la salida del Congreso donde ultimaban detalles del traspaso. Ya está confirmado que Gabriela Michetti le tomará juramento a Cristina Fernández de Kirchner, luego la vicepresidenta electa hará lo propio con Alberto Fernández y será el presidente Mauricio Macri quien le entregue los atributos. Se espera, después, un mensaje de Alberto hacia la asamblea y el traslado hacia la Casa Rosada. Allí se realizará el saludo protocolar con autoridades extranjeras y cerca de las 17 la jura de ministros.



Mientras todo eso suceda dentro de Casa Rosada, en la Plaza de Mayo se montará un escenario para la presentación de distintas bandas y shows musicales. Aún no está definida la lista de los artistas que participarán. Las fuentes consultadas agregaron que "seguramente" Alberto y Cristina "se acerquen en reiteradas ocasiones a saludar a la gente que esté en la Plaza".

Alberto anticipó que no pedirá al FMI los US$ 11 mil millones restantes del acuerdo

El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo este martes que "la solución para los problemas de la Argentina no es seguir tomando deuda" y, en ese sentido, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los US$ 11 mil millones que todavía restan desembolsar del acuerdo stand-by firmado con la administración saliente. "Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote", remarcó el futuro jefe de Estado en declaraciones a Radio Con Vos. Y ejemplificó: "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?", insistió.

Cómo prepara el peronismo el acto de asunción de Alberto Fernández

Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda. Cristina Kirchner sería la encargada de tomarle juramento a Alberto "Intento ser una persona seria. Una persona seria es alguien que te dice que va a hacer una cosa y la hace. Yo no quiero firmar acuerdos que no voy a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. El primer arreglo que tenemos que hacer es decir ´no me presten más plata, pero déjenme desarrollar para poder pagarles´", enfatizó. En tanto, Fernández evaluó: "Necesitamos tiempo para volver a poner en marcha la economía. Tenemos que volver a fabricar, tenemos que dar créditos, poner plata en el bolsillo de los jubilados para que la usen para lo que necesitan y no para comprar remedios", apuntó el líder del Frente de Todos a pocos días del cambio de Gobierno.

RI/MC