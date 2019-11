Alberto anticipó que no pedirá al FMI los US$ 11 mil millones restantes del acuerdo

El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo este martes que "la solución para los problemas de la Argentina no es seguir tomando deuda" y, en ese sentido, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los US$ 11 mil millones que todavía restan desembolsar del acuerdo stand-by firmado con la administración saliente.

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote", remarcó el futuro jefe de Estado en declaraciones a Radio Con Vos. Y ejemplificó: "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?", insistió.

Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.

"Intento ser una persona seria. Una persona seria es alguien que te dice que va a hacer una cosa y la hace. Yo no quiero firmar acuerdos que no voy a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. El primer arreglo que tenemos que hacer es decir ´no me presten más plata, pero déjenme desarrollar para poder pagarles´", enfatizó.

En tanto, Fernández evaluó: "Necesitamos tiempo para volver a poner en marcha la economía. Tenemos que volver a fabricar, tenemos que dar créditos, poner plata en el bolsillo de los jubilados para que la usen para lo que necesitan y no para comprar remedios", apuntó el líder del Frente de Todos a pocos días del cambio de Gobierno.

Según datos del gobierno, Macri destinó casi todo el préstamo del FMI a pagar deuda

Y concluyó: "Eso que tenemos que hacer es lo que en otros lugares del mundo se llama de otro modo pero acá se llama peronismo.

JD EA