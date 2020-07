Pichetto sobre el comunicado de JXC por el crimen de Gutiérrez: "No hubo un debate"

Pichetto

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, ase refirió al comunicado emitido por Juntos por el Cambio sobre el crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, que generó fuertes cuestionamientos del oficialismo, y aclaró: "No hubo un debate, el comunicado salió".

"Si se lo analiza al contenido no es tan dramático, tal vez el título tenga algún voltaje", manifestó el ex senador nacional en diálogo con TN y añadió: "En este tipo de temas, quiero recordar el caso (Santiago) Maldonado. Yo era senador y opositor en ese momento y siempre actué con mucha prudencia. Lo que se requiere es una etapa de mesura, de dejar actuar".

En esa línea, siguió: "La Justicia de Santa Cruz tiene un desafío, tratar de darle a este hecho la mayor claridad para la opinión pública. El juez tiene que ser imparcial y sería importante, por una cuestión moral, que la fiscal, por la relación (hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner), se apartara. No está obligada a hacerlo, pero iría en beneficio de darle mayor contundencia al proceso de investigación".

"Es un crimen que tiene conmoción institucional. Pero seguramente no tenga connotación con la política nacional. Sin duda que hay una manifestación de riqueza importante, y quizás eso ha sido uno de los presuntos motivos.", aclaró. Asimismo, hizo referencia a la declaración de Gutiérrez en la causa Cuadernos de las Coimas: "El hecho de testigo ya está consolidado en el expediente, no se pierde el valor de su declaración. Las declaraciones que hizo como arrepentido ya están en el expediente y siguen siendo elementos probatorios".

Tras el comunicado de la polémica, Larreta y Vidal arman una mesa para consensuar decisiones

Por otro lado, Pichetto criticó la causa por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri: "Me pregunto por qué jueces de Lomas de Zamora intervienen en una causa en la que presuntamente los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Es indudable que es para Comodoro Py".

Asimismo, apuntó contra las prisiones preventivas: "El instrumento de las prisiones preventivas fue algo que se complicó mucho en los últimos 4 o 5 años, incluso el intento por detenerla a la vicepresidenta con prisión preventiva. Fue un instrumento mal utilizado por la Justicia Federal de Comodoro Py. Ha habido un exceso en la interpretación.

"La causa de espionaje no tiene ninguna consistencia. Lo considero a Macri totalmente inocente. Lo veo incapaz de generar mecanismo de persecución. Los sistemas de inteligencia en argentina son complejos y oscuros. No tengo dudas de la inocencia de Macri", completó.

Explotó la interna en Juntos por el Cambio tras el comunicado por el asesinato de Gutiérrez

Finalmente, también habló sobre la pandemia del coronavirus: "La cuarentena tuvo un objetivo al principio. Pareció una acertada medida. Hoy la prolongación indefinida en una vuelta a un esquema rígido me parece muy complicado. Coincide con el agotamiento de la sociedad".

"Más temprano que tarde, estamos en un exceso en esta última etapa, vamos a llegar muy forzados. Esto también lo está comprendiendo el gobierno. También hay un sector que están generando permanentemente le miedo", concluyó.

ED / DS