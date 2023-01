Milagro Sala volvió a disparar este lunes 16 de enero, a siete años de su detención, contra el gobernador de Jujuy y Gerardo Morales y remarcó sus diferencias con el Frente de Todos, sobre todo con el presidente Alberto Fernández.

"No quiero que nadie venga a decir 'te apoyo' pero después no hagan nada", dijo la dirigente de la Tupac Amaru, y sostuvo que el beso del Presidente en su frente le recuerda al “beso de Judas”.

"Gerardo Morales habla de independencia y acá pone y saca jueces", señaló en una entrevista con Cynthia García en La García (AM 750). Así, Sala remarcó que "Jujuy fue un laboratorio" de persecución que su espacio político denuncia. "No hay dirigente que no tenga causa por salir a reclamar", enfatizó la militante social

Sin embargo, reconoció que el gobernador no pudo “destruirla psicológicamente”. Aunque reconoció que tiene “un nudo en la garganta”.

Críticas a Alberto Fernández

Al igual que viene haciéndolo en sus últimas apariciones públicas, Milagro Sala cargó contra el Presidente. Dijo que la “decepcionó” y “la verseó”. "Alberto Fernández nos prometió que iba a cambiar la Justicia y no hizo nada", remarcó.

Además, contó que no la llamó nadie del Frente de Todos. "Una se siente sola. Antes de que asumiera Alberto Fernández todos se sacaban fotos con los presos políticos, ahora nos esquivan", aseguró.

Sobre la situación judicial de Cristina Kirchner también planteó que la "quieren proscribir”. “Es la única que se pone al frente de los reclamos de la gente", enfatizó. Además, remarcó que quiere que sea candidata.

La salud de Milagro Sala

En otro momento de la entrevista, la dirigente social contó sobre su estado de salud: “Hay noches que no puedo dormir por el dolor. No estoy bien". Además, señaló: "La enfermedad me pone mal. Estoy bajoneada".

"No estoy bien de salud: me salió un tercer coágulo en la pierna. Tengo comprometida la vena aorta", detalló.

En junio de 2022, Sala sufrió una trombosis venosa profunda, y fue internada. A partir de ahí recibió la atención del presidente Alberto Fernández.

AR/ff