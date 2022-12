Milagro Sala: aunque hablaron de "esperanza", la Tupac Amaru levantó el campamento en Plaza de Mayo sin avances

Los militantes de la organización Tupac Amaru concluyeron este viernes el acampe en la Plaza de Mayo iniciado hace 3 días para pedirle al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente social Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 13 años de cárcel. Los manifestantes advirtieron que se retiraron "con una esperanza en el horizonte".

"Nos vamos con una esperanza en el horizonte y con la voluntad de volver a la calle si no se concreta", enfatizó el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, tras revelar que el presidente Alberto Fernández analiza indultar a Sala.

Durante una conferencia de prensa, anticipó que van a "permanecer alertas y movilizados hasta el 16 de Enero, fecha en que se cumplen 7 años de prisión de Milagro, esperando tener una respuesta efectiva en torno a su libertad".

"En caso de cerrarse esta ventana de esperanza que abrió el acampe y los organismos de Derechos Humanos, vamos a redoblar las acciones y la lucha hasta que Milagro vuelva a estar caminando entre nosotros", sostuvo Garfagnini.

La organización Tupac Amaru levantó el acampe en Plaza de Mayo. FOTOS: NA

El presidente examina la posibilidad del indulto

En diálogo con la agencia de noticias NA, el referente de la Tupac confirmó que Alberto Fernández "va a rever la posición" respecto de la posibilidad de indultar a Milagro Sala y "se comprometió a buscar el instrumento jurídico que tenga que ver con los tratados de los cuales la Argentina es parte".

"La elaboración de ese instrumento va a estar resuelta entre los abogados vinculados a los organismos de derechos humanos y los que pone el Poder Ejecutivo. Van a elaborar un instrumento que va a firmar el Presidente, llámese indulto o un instrumento institucional, que ponga a milagro en libertad y termine con este calvario", explicó.

Si bien no hubo declaración pública del jefe de Estado luego de la reunión que encabezó este jueves en la Casa Rosada con la mesa de Derechos Humanos, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, precisó a medios acreditados en la Casa Rosada que Alberto Fernández "tiene la voluntad de indultar a Milagro Sala".

Luego del encuentro con Fernández, que se extendió por casi dos horas en el salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, Almeida indicó que también plantearon "todas las otras anomalías que tenemos con este partido judicial".

"Le dejamos muy claro que todos lo fuimos a ver porque sabíamos que no era Macri respecto de (el ex canciller Héctor) Timerman. Sabíamos que no es ese Macri que lo dejó morir a Timerman", recalcó la referente de Madres.

De la reunión con el jefe de Estado participaron referentes de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, entre otros activistas.

CA/HB