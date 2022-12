Alberto Fernández descartó indultar a Milagro Sala: "La Constitución me lo prohíbe"

El presidente Alberto Fernández descartó la posibilidad de indultar a Milagro Sala después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena en una causa de corrupción. "Con mucho pesar, la Constitución me lo prohíbe", expresó el mandatario.

"Todo el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible", comenzó diciendo el jefe de Estado, que en junio de este año había visitado a la líder de la Túpac Amaru en un centro de salud luego de que quedara internada por una complicación médica.

"La verdad me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales", señaló en diálogo con Radio Con Vos. "Solo puedo indultar sentencias dictadas por la jurisdicción federal", precisó.

En ese sentido, Fernández manifestó que "es un hombre de Derecho, y no puede vulnerar" la Carta Magna, por lo que envió un pedido al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para que "conmute la pena" de Sala. "Si no quiere indultar, podría conmutar la pena. porque Milagro vivió siete años de prisión preventiva sin condena previa, y eso es algo muy abusivo", expresó como alternativa.

Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por defraudación de fondos públicos.

Por otro lado, en lo referido al proceso judicial que tuvo la referente social, también sostuvo: "Deberíamos plantearlo en los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento y ordenó la detención domiciliaria".

El agravamiento del frente judicial de Sala producto del fallo de la Corte se da en un contexto político marcado por la presión de un sector del Frente de Todos para que sea indultada. En tanto, durante la jornada de este miércoles, la organización Túpac Amaru realiza un acampe en Plaza de Mayo para exigir la extinción de responsabilidad penal.

Milagro Sala podría cumplir prisión en una cárcel común

El panorama de la líder social empeoró cuando la Corte Suprema dejó firme una condena en la causa conocida como "Pibes Villeros". Más tarde, el fiscal de Ejecución Penal de Jujuy Gustavo Araya reclamó que dejara su vivienda del barrio La Ciénaga de la capital provincial para cumplir con su condena a 13 años de prisión en una cárcel común.

Sala recibió prisión domiciliaria por algunos problemas de salud, pero no cumple todavía con el requisito de la edad. Luego del fallo del Máximo Tribunal, que sostuvo las acusaciones por asociación ilícita y fraude por la construcción de viviendas, la Justicia pidió unificar dos causas y que sea trasladada a un calabozo.

